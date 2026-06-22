Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης τουρίστριας στο φαράγγι της Ίμπρου

Snapshot Μια 75χρονη Ισπανίδα τουρίστρια τραυματίστηκε στο πόδι στο Φαράγγι της Ίμπρου στα Χανιά.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 16 πυροσβέστες και ομάδα της ΕΜΟΔΕ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο για να παραληφθεί από ασθενοφόρο και να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας της τουρίστριας είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας στο Φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά της Κρήτης, έπειτα από τον τραυματισμό μιας 75χρονης τουρίστριας από την Ισπανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι ενώ βρισκόταν στο φαράγγι και ζήτησε βοήθεια καλώντας τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 16 πυροσβέστες και ομάδα της ΕΜΟΔΕ να επιχειρούν στην περιοχή, προκειμένου να μεταφέρουν με ασφάλεια την 75χρονη σε σημείο όπου θα μπορέσει να την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της.