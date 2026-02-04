Επστάιν: Λέει σε συνομιλία για αμοιβές εκατομμυρίων στον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας

Για τις αμοιβές εκατομμυρίων που φέρεται να λάμβανε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ συζητούσε ο Τζέφρι Επστάιν και ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Μπάρακ.

Ο Επστάιν και ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ ακούγονται σε ηχογραφημένη συνομιλία να μιλούν για τους τρόπους που μπορεί κάποιος να βγάλει χρήματα αφού αφήσει την πολιτική. Το ηχητικό είναι μέρος των αρχείων και των εγγράφων της υπόθεσης Επστάιν που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο Εχούντ Μπάρακ ρωτούσε τον Επστάιν πώς μπορεί κανείς να βγάλει χρήματα από σύμβαση εργασίας με μια ή περισσότερες κυβερνήσεις. «Κάτι που άκουσα από εσένα... ότι ο Τόνι Μπλερ, για παράδειγμα, κερδίζει περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από την κυβέρνηση του Καζακστάν μόνο και μόνο για να τους παρέχει συμβουλές, να τους βοηθά με το λόμπινγκ σε κάποια ΜΚΟ ή οργανισμό του ΟΗΕ».

Η βρετανική εφημερίδα Guardian είχε γράψει ότι η συμβουλευτική εταιρεία του Τόνι Μπλερ υπέγραψε συμφωνία για την παροχή συμβουλών στην κυβέρνηση του Καζακστάν το 2011, μήνες μετά την επανεκλογή του αυταρχικού πρώην προέδρου Νουρσουλτάν Ναζαρμπάεφ.

Τότε ο Επστάιν απάντησε: «Ο Τόνι έχει γίνει αστείος. Δεν ξέρω τι κάνει ο Τόνι για να βγάζει λεφτά. Και δεν ξέρω αν τα λεφτά που παίρνει ο Τόνι είναι πραγματικά για τον Τόνι ή για κάποιον άλλο».

Και συνέχισε: «Ακούω για τεράστια ποσά που δίνονται στον Τόνι – 5 εκατομμύρια εδώ, 10 εκατομμύρια εκεί, 5 εκατομμύρια αλλού. Ο Τόνι δεν βγάζει 30 εκατομμύρια το χρόνο».

Τότε ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε: «Ναι, αλλά έχει γίνει αρκετά... Από το στυλ των ρολογιών του μπορώ να κρίνω ότι είναι...». «Ναι, αλλά βγάζει 10 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο», σχολίασε ο Επστάιν.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δόθηκαν στην δημοσιότητα έδειξαν ότι ο Τζέφρι Επστάιν ήταν ο οικονομικός σύμβουλος και στενός συνεργάτης του Εχούντ Μπάρακ.

O Τζέφρι Επστάιν

«Ανοησίες», λέει ο εκπρόσωπος του Μπλερ

Ο Τόνι Μπλερ, που ήταν πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 1997 έως το 2007 και ήταν ένας από τους «αρχιτέκτονες» του πολέμου πολέμου στο Ιράκ, μετά το τέλος της κυβερνητικής θητείας του παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, μέσω της εταιρείας του «Τόνι Μπλερ και Συνεργάτες».

Σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου Al Jazeera, έκλεισε την εταιρεία το 2016 για να ιδρύσει το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ για την Παγκόσμια Αλλαγή, το οποίο δηλώνει ότι είναι «μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός οργανισμός που βοηθά κυβερνήσεις και ηγέτες να μετατρέπουν τολμηρές ιδέες σε πραγματικότητα».

Εκπρόσωπος του Μπλερ σχολίασε την ηχογραφημένη συνομιλία και τόνισε ότι «κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει ιδέα για το τι κέρδισε ή δεν κέρδισε, και τα στοιχεία που δίνονται είναι ανοησίες».

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ. AP/Rafiq Maqbool

Ο εκπρόσωπος του πρώην πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Τόνι Μπλερ είχε συναντήσει τον Επστάιν μόνο μία φορά και δεν είχε μιλήσει ξανά ούτε τον είχε δει από τότε.

«Ποτέ δεν συζήτησε τα κέρδη του με κανένα από τα άλλα δύο άτομα που αναφέρονται», είπε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η αμοιβή για την εργασία στο Καζακστάν «δεν καταβλήθηκε στον Μπλερ, αλλά στον οργανισμό του, ο οποίος προσέλαβε μια ομάδα ατόμων για το σκοπό αυτής της εργασίας, η οποία αφορούσε τη μεταρρύθμιση στο Καζακστάν και ήταν απόλυτα σύμφωνη με το έργο άλλων διεθνών οργανισμών».

«Δεν είχε σχέση με επικοινωνίες ή άσκηση πίεσης, γεγονός που αποδεικνύει περαιτέρω ότι κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν γνώριζε για τι πράγμα μιλούσε», δήλωσε.