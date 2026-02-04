Η αινιγματική Καρίνα Σούλιακ: Ποια είναι Λευκορωσίδα σύντροφος του Έπσταϊν και κύρια κληρονόμος του

Η Καρίνα Σούλιακ έγινε το πρόσωπο των ημερών, μετά τη δημοσιοποίηση της τελευταίας παρτίδας των αρχείων του Τζέφρεϊ Έπσταϊν, όταν αποκαλύφθηκε όχι μόνο ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο συνομίλησε ο καταδικασμένος παιδόφιλος, αλλά και η κύρια κληρονόμος της τεράστιας περιουσίας του και μέλλουσα σύζυγός του.

Σύμφωνα με πρόσφατα δικαστικά έγγραφα η Σούλιακ ήταν η τελευταία γνωστή σύντροφος του Έπσταϊν με την οποία διατηρούσε στενή σχέση για σχεδόν μια δεκαετία.

Από τις πιο αινιγματικές φιγούρες η Καρίνα Σούλιακ, μια οδοντίατρος με καταγωγή από τη Λευκορωσία, μέχρι πρότινος άγνωστη, βγήκε στο προσκήνιο του σκανδάλου.

EXCLUSIVE - PICTURED: Jeffrey Epstein's last girlfriend Karyna Shuliak is seen for first time since DOJ ruled pedophile's 2019 jail death a suicide - the same week his client Leon Black is accused of raping a 16-year-old with Down syndrome https://t.co/WqeR0y8x3Z pic.twitter.com/zHwaUGiTiw — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 31, 2023

Από το Μινσκ στο Μανχάταν

Γεννημένη στις 15 Μαρτίου 1989 στο Μινσκ της Λευκορωσίας, η Καρίνα Σούλιακ μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009 με σκοπό να σπουδάσει οδοντιατρική. Εκεί εγγράφηκε σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου Πανεπιστημίου Κολούμπια, όπου ολοκλήρωσε τις οδοντιατρικές σπουδές και απέκτησε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Το όνομά της έγινε ευρέως γνωστό μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, αλλά έγγραφα και δημοσιογραφικά αρχεία επιβεβαιώνουν ότι έγινε σταθερός σύντροφός του γύρω στο 2010, λίγο μετά την αποφυλάκισή ύστερα από την καταδίκη του για εγκλήματα που σχετίζονται με την πορνεία ανηλίκων.

Για αρκετά χρόνια, η Σούλιακ συνδύαζε την επαγγελματική της ζωή με τη σχέση της με τον Έπσταϊν, κάτι που την οδήγησε να εμφανίζεται σε διευθύνσεις που συνδέονται με το δίκτυο ακινήτων του μεγιστάνα - συμπεριλαμβανομένου ενός οδοντιατρείου στο St. Thomas των Παρθένων Νήσων, που συνδέεται με εταιρείες που ελέγχονται από τον Έπσταϊν - και σποραδικές εμφανίσεις σε ιδιωτικές εκδηλώσεις.

Η σχέση με τον Έπσταϊν

Putin has Epstein kompromat on Trump.



One likely top source is Belarusian Karyna Shuliak. She was known as 'the inspector' for her obsessive snooping over Epstein and she was always investigating who he was in contact with.



Very little is known about her, however she was… pic.twitter.com/SpLYHbH9J6 — KT "Special MI6 Operation" (@KremlinTrolls) August 9, 2025

Η Καρίνα ήταν το τελευταίο άτομο με το οποίο μίλησε ο Έπσταϊν στο τηλέφωνο πριν από το θάνατό του. Τα έγγραφα της έρευνας δείχνουν ότι αναγνωρίστηκε ως «Πρόσωπο 1» στα επίσημα αρχεία της φυλακής όπου κρατούνταν ο Έπσταϊν όταν κατέρρευσε στο κελί του τον Αύγουστο του 2019.

Εν μέσω των φημών και των θεωριών γύρω από τον μυστηριώδη θάνατό του, αυτή η κλήση έχει αποτελέσει αντικείμενο εικασιών. Οι αρχές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικότητας στην αυτοκτονία του.

Η κληρονομιά του εκατομμυριούχου

Η πιο συγκλονιστική πτυχή της ιστορίας είναι η αποκάλυψη ότι ο Έπσταϊν ανέφερε τη Σούλιακ ως έναν από τους κύριους δικαιούχους της τεράστιας περιουσίας του λίγο πριν πεθάνει. Σε μια διαθήκη που υπογράφηκε στις 8 Αυγούστου 2019, μόλις 48 ώρες πριν από το θάνατό του, ο Έπσταϊν την τοποθετεί στο επίκεντρο της περιουσίας του.

Σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα, η Σούλιακ ορίστηκε να λάβει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, χωρισμένα σε μετρητά και μελλοντικές ετήσιες πληρωμές, εκτός από πολλά ακίνητα, όπως:

Κατοικία στο Μανχάταν

Μια έπαυλη στο Παλμ Μπιτς

Το ράντσο στο Zorro Ranch (Νέο Μεξικό)

Ένα διαμέρισμα στο Παρίσι

Τα ιδιωτικά νησιά Little Saint James και Great Saint James

Ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι σχεδόν 33 καρατίων που δόθηκε «εν όψει του γάμου».

Αυτή η δυνητική κληρονομιά ήταν, κατ' αρχήν, πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επρόκειτο να λάβει οποιοσδήποτε άλλος μεμονωμένος δικαιούχος, συμπεριλαμβανομένων των στενών συνεργατών του χρηματοδότη και των συνεργατών.

Μετά το θάνατο του Έπσταϊν, η περιουσία δεν διανεμήθηκε αμέσως. Η διαθήκη του πήγε σε ένα καταπίστευμα γνωστό ως «Trust 1953», το οποίο ήταν υπό δικαστική διαχείριση και χρησίμευσε για την καταβολή αποζημίωσης στα θύματα των εγκλημάτων του, καθώς και νομικών και φορολογικών εξόδων, γεγονός που μείωσε τη συνολική αξία που διατίθεται στους πιθανούς κληρονόμους.

Που σημαίνει ότι τα περισσότερα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευτεί ή προορίζονται για αποζημίωση θυμάτων και το τελευταίο μέρος που θα μπορέσει να λάβει ή αν θα λάβει κάποιο από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία παραμένει αντικείμενο συνεχιζόμενων νομικών διαδικασιών.

Η οδοντιατρική άδεια της Σούλιακ στη Φλόριντα αναφέρεται επί του παρόντος ως ανενεργή. Επιπλέον το 2013 παντρεύτηκε συνεργάτη του Έπσταϊν, αλλά ο γάμος αυτός χαρακτηρίστηκε από διάφορα μέσα ενημέρωσης ως εικονικός γάμος για να διευκολυνθεί το μεταναστευτικό του καθεστώς στις ΗΠΑ.

H Καρίνα Σούλιακ, αν εξακολουθεί μετά τις αποκαλύψεις να διατηρεί χαμηλό και διακριτικό προφίλ, αποτελεί πλέον μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες ενός πολυεπίπεδου παγκόσμιου σκανδάλου.

