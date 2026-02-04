Η αινιγματική Καρίνα Σούλιακ: Ποια είναι Λευκορωσίδα σύντροφος του Έπσταϊν και κύρια κληρονόμος του

Η μυστηριώδης επί χρόνια σύντροφος του καταδικασμένου παιδόφιλου, βρέθηκε στο προσκήνιο μετά την αποκάλυψη του περιεχομένου ενός προσχεδίου της διαθήκης του 48 ώρες πριν τον θάνατό του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η αινιγματική Καρίνα Σούλιακ: Ποια είναι Λευκορωσίδα σύντροφος του Έπσταϊν και κύρια κληρονόμος του
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Καρίνα Σούλιακ έγινε το πρόσωπο των ημερών, μετά τη δημοσιοποίηση της τελευταίας παρτίδας των αρχείων του Τζέφρεϊ Έπσταϊν, όταν αποκαλύφθηκε όχι μόνο ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο συνομίλησε ο καταδικασμένος παιδόφιλος, αλλά και η κύρια κληρονόμος της τεράστιας περιουσίας του και μέλλουσα σύζυγός του.

Σύμφωνα με πρόσφατα δικαστικά έγγραφα η Σούλιακ ήταν η τελευταία γνωστή σύντροφος του Έπσταϊν με την οποία διατηρούσε στενή σχέση για σχεδόν μια δεκαετία.

Από τις πιο αινιγματικές φιγούρες η Καρίνα Σούλιακ, μια οδοντίατρος με καταγωγή από τη Λευκορωσία, μέχρι πρότινος άγνωστη, βγήκε στο προσκήνιο του σκανδάλου.

Από το Μινσκ στο Μανχάταν

Γεννημένη στις 15 Μαρτίου 1989 στο Μινσκ της Λευκορωσίας, η Καρίνα Σούλιακ μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009 με σκοπό να σπουδάσει οδοντιατρική. Εκεί εγγράφηκε σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου Πανεπιστημίου Κολούμπια, όπου ολοκλήρωσε τις οδοντιατρικές σπουδές και απέκτησε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Το όνομά της έγινε ευρέως γνωστό μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, αλλά έγγραφα και δημοσιογραφικά αρχεία επιβεβαιώνουν ότι έγινε σταθερός σύντροφός του γύρω στο 2010, λίγο μετά την αποφυλάκισή ύστερα από την καταδίκη του για εγκλήματα που σχετίζονται με την πορνεία ανηλίκων.

Για αρκετά χρόνια, η Σούλιακ συνδύαζε την επαγγελματική της ζωή με τη σχέση της με τον Έπσταϊν, κάτι που την οδήγησε να εμφανίζεται σε διευθύνσεις που συνδέονται με το δίκτυο ακινήτων του μεγιστάνα - συμπεριλαμβανομένου ενός οδοντιατρείου στο St. Thomas των Παρθένων Νήσων, που συνδέεται με εταιρείες που ελέγχονται από τον Έπσταϊν - και σποραδικές εμφανίσεις σε ιδιωτικές εκδηλώσεις.

Η σχέση με τον Έπσταϊν

Η Καρίνα ήταν το τελευταίο άτομο με το οποίο μίλησε ο Έπσταϊν στο τηλέφωνο πριν από το θάνατό του. Τα έγγραφα της έρευνας δείχνουν ότι αναγνωρίστηκε ως «Πρόσωπο 1» στα επίσημα αρχεία της φυλακής όπου κρατούνταν ο Έπσταϊν όταν κατέρρευσε στο κελί του τον Αύγουστο του 2019.

Εν μέσω των φημών και των θεωριών γύρω από τον μυστηριώδη θάνατό του, αυτή η κλήση έχει αποτελέσει αντικείμενο εικασιών. Οι αρχές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικότητας στην αυτοκτονία του.

Η κληρονομιά του εκατομμυριούχου

Η πιο συγκλονιστική πτυχή της ιστορίας είναι η αποκάλυψη ότι ο Έπσταϊν ανέφερε τη Σούλιακ ως έναν από τους κύριους δικαιούχους της τεράστιας περιουσίας του λίγο πριν πεθάνει. Σε μια διαθήκη που υπογράφηκε στις 8 Αυγούστου 2019, μόλις 48 ώρες πριν από το θάνατό του, ο Έπσταϊν την τοποθετεί στο επίκεντρο της περιουσίας του.

Σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα, η Σούλιακ ορίστηκε να λάβει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, χωρισμένα σε μετρητά και μελλοντικές ετήσιες πληρωμές, εκτός από πολλά ακίνητα, όπως:

  • Κατοικία στο Μανχάταν
  • Μια έπαυλη στο Παλμ Μπιτς
  • Το ράντσο στο Zorro Ranch (Νέο Μεξικό)
  • Ένα διαμέρισμα στο Παρίσι
  • Τα ιδιωτικά νησιά Little Saint James και Great Saint James
  • Ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι σχεδόν 33 καρατίων που δόθηκε «εν όψει του γάμου».

Αυτή η δυνητική κληρονομιά ήταν, κατ' αρχήν, πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επρόκειτο να λάβει οποιοσδήποτε άλλος μεμονωμένος δικαιούχος, συμπεριλαμβανομένων των στενών συνεργατών του χρηματοδότη και των συνεργατών.

Μετά το θάνατο του Έπσταϊν, η περιουσία δεν διανεμήθηκε αμέσως. Η διαθήκη του πήγε σε ένα καταπίστευμα γνωστό ως «Trust 1953», το οποίο ήταν υπό δικαστική διαχείριση και χρησίμευσε για την καταβολή αποζημίωσης στα θύματα των εγκλημάτων του, καθώς και νομικών και φορολογικών εξόδων, γεγονός που μείωσε τη συνολική αξία που διατίθεται στους πιθανούς κληρονόμους.

Που σημαίνει ότι τα περισσότερα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευτεί ή προορίζονται για αποζημίωση θυμάτων και το τελευταίο μέρος που θα μπορέσει να λάβει ή αν θα λάβει κάποιο από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία παραμένει αντικείμενο συνεχιζόμενων νομικών διαδικασιών.

Η οδοντιατρική άδεια της Σούλιακ στη Φλόριντα αναφέρεται επί του παρόντος ως ανενεργή. Επιπλέον το 2013 παντρεύτηκε συνεργάτη του Έπσταϊν, αλλά ο γάμος αυτός χαρακτηρίστηκε από διάφορα μέσα ενημέρωσης ως εικονικός γάμος για να διευκολυνθεί το μεταναστευτικό του καθεστώς στις ΗΠΑ.

H Καρίνα Σούλιακ, αν εξακολουθεί μετά τις αποκαλύψεις να διατηρεί χαμηλό και διακριτικό προφίλ, αποτελεί πλέον μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες ενός πολυεπίπεδου παγκόσμιου σκανδάλου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:19ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Οι πρώτες καταθέσεις των διασωθέντων για τη ναυτική τραγωδία

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Τελείωσε μόνο το πρώτο ημίχρονο» - Όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Ηχητικά μηνύματα με απειλές του πατέρα προς τον γιο - Οι καβγάδες για τα περιουσιακά

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα highlights των Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Λεβαδειακός | Πότε είναι οι ρεβάνς

22:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ανθρώπινα σαφάρι» στο Σαράγεβο: Ελεύθερος σκοπευτής ύποπτος για φόνο ετών 80

22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι»

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 19χρονος κατήγγειλε διπλή απόπειρα ληστείας από ανήλικο - Τον απείλησε με κατσαβίδι και πέτρα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο από τη δασκάλα γιόγκας που ανατίναζε αυτοκίνητα φίλων που δεν της έδιναν δανεικά

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: Κανονικά η συνάντηση με τους Αμερικανούς την Παρασκευή - Το διπλωματικό πόκερ των τελευταίων ωρών

22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Από την άσπρη βούλα πλησιάζει στον τελικό

22:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1 (τελικό): Βήμα πρόκρισης έκανε ο «Δικέφαλος» - Δείτε το γκολ

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παρχαρίδης: Στις 7 Φεβρουαρίου η κηδεία του επίτιμου προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Η αινιγματική Καρίνα Σούλιακ: Ποια είναι Λευκορωσίδα σύντροφος του Έπσταϊν και κύρια κληρονόμος του

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ»

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στα μπλε «ντύθηκε» η Λότζια για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πέντε επιθέσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ

21:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Aγρίνιο: Στις «διαλέξεις με θέα» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. η General Manager θρυλικής δισκογραφικής

21:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Επιδείνωση τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους, καταιγίδες και χαλάζι

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Η κατάθεση της συντρόφου του δολοφονημένου 27χρονου - «Δεν ξέρω αν είχε εχθρούς, ουδέποτε με πήραν τηλέφωνο να ζητήσουν λύτρα»

21:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ισόβια στον 56χρονο που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Από την άσπρη βούλα πλησιάζει στον τελικό

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Η αινιγματική Καρίνα Σούλιακ: Ποια είναι Λευκορωσίδα σύντροφος του Έπσταϊν και κύρια κληρονόμος του

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο από τη δασκάλα γιόγκας που ανατίναζε αυτοκίνητα φίλων που δεν της έδιναν δανεικά

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

22:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1 (τελικό): Βήμα πρόκρισης έκανε ο «Δικέφαλος» - Δείτε το γκολ

21:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Επιδείνωση τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους, καταιγίδες και χαλάζι

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Το κόστος του ιρανικού UAV

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Από Δευτέρα οι πολίτες θα δηλώνουν φαρμακείο επιλογής να τους στέλνουμε το φάρμακο

18:30LIFESTYLE

MasterChef: Θυμάστε την εκρηκτική Σπυριδούλα Καραμπουτάκη; Επιστρέφει στον διαγωνισμό

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: «Ανασύραμε 12 πτώματα, τα πρόσωπα ήταν παραμορφωμένα» λέει δύτης που βούτηξε στο σημείο της τραγωδίας

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Βάζει στο τραπέζι» τρεις ακόμη φρεγάτες Belharra - Τι ζητά η ελληνική πλευρά

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα highlights των Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Λεβαδειακός | Πότε είναι οι ρεβάνς

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί ΗΠΑ και Ισραήλ έβαλαν στο μάτι το πυραυλικό οπλοστάσιο του – Τι κρύβουν οι υπόγειες «πόλεις των πυραύλων»

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Με τα τρακτέρ στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου - Τι αποφάσισαν στη Νίκαια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ