Μπιλ Γκέιτς: Το «καρφί» της πρώην συζύγου του για τις σχέσεις του με τον Επστάιν

Η δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος Μελίντα Φρεντς (πρώην Γκέιτς) δήλωσε πως το γεγονός ότι ο πρώην σύζυγός της, συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, κατονομάζεται σε νέα αρχεία που σχετίζονται με τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, αποκάλυψε «επώδυνες στιγμές στον γάμο της».

Δήλωσε σε ένα podcast του NPR ότι ένιωθε «απίστευτη θλίψη» και ότι «όποια ερωτήματα απομένουν» πρέπει να απαντηθούν από όσους κατονομάζονται στα αρχεία, συμπεριλαμβανομένου του πρώην συζύγου της. «Είμαι τόσο χαρούμενη που είμαι μακριά από όλη αυτή τη λάσπη», είπε. Το ζευγάρι χώρισε το 2021. Στα αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνεται ένας ισχυρισμός του Επστάιν ότι ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Εκπρόσωπος του Γκέιτς χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «εντελώς παράλογο».

Ο Μπιλ Γκέιτς δεν έχει κατηγορηθεί για αδικοπραγία από κανένα από τα θύματα του Επστάιν και η εμφάνιση του ονόματός του στα αρχεία δεν υποδηλώνει εγκληματική δραστηριότητα κανενός είδους. Ο δισεκατομμυριούχος έλυσε τη σιωπή του σχετικά με την δημοσιοποίηση αρχείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) σε συνέντευξή του στο 9News στην Αυστραλία. Ισχυρίστηκε ότι οι επαφές του με τον Επστάιν περιορίστηκαν σε δείπνα και ότι δεν επισκέφθηκε το νησί του Έπσταϊν.

«Μετανιώνω για κάθε λεπτό που πέρασα μαζί του και ζητώ συγγνώμη που το έκανα αυτό», πρόσθεσε ο Γκέιτς.

Στη συνέντευξη που έδωσε στο podcast Wild Card του NPR, η Mελίντα Φρεντς είπε: «Για μένα, είναι προσωπικά δύσκολο κάθε φορά που έρχονται στο φως αυτές οι λεπτομέρειες, σωστά; Επειδή μου φέρνουν στο μυαλό αναμνήσεις από κάποιες πολύ, πολύ επώδυνες στιγμές του γάμου μου».

Ο Γκέιτς με άγνωστη γυναίκα σε στιγμιότυπο από τα αρχεία Επστάιν

Πρόσθεσε: «Όποια ερωτήματα παραμένουν για το τι - δεν μπορώ καν να τα γνωρίζω όλα - αυτά αφορούν αυτούς τους ανθρώπους, ακόμη και τον πρώην σύζυγό μου. Αυτοί πρέπει να απαντήσουν σε αυτά τα πράγματα, όχι εγώ».

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πριν από τον χωρισμό τους - ο οποίος ακολούθησε 27 χρόνια γάμου - η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ήταν ανήσυχη για τη σχέση του συζύγου της με τον Επστάιν. Μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους, ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με μια υπάλληλο της Microsoft το 2019.

Οι ισχυρισμοί για τον Μπιλ Γκέιτς συμπεριλήφθηκαν σε περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δύο ηλεκτρονικά μηνύματα από τις 18 Ιουλίου του 2013 φαίνεται να έχουν συνταχθεί από τον Επστάιν, αλλά δεν είναι σαφές εάν εστάλησαν ποτέ στον Γκέιτς.

Και τα δύο εστάλησαν από τον λογαριασμό email του Επστάιν και πίσω στον ίδιο λογαριασμό, ενώ δεν είναι ορατός κανένας λογαριασμός email που να σχετίζεται με τον Γκέιτς και τα δύο email είναι ανυπόγραφα. Ένα email γράφτηκε ως επιστολή παραίτησης από το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς και περιλαμβάνει παράπονα για το γεγονός ότι έπρεπε να προμηθευτεί φάρμακα για τον Μπιλ «για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες».

Το άλλο, το οποίο ξεκινά με τη φράση «αγαπητέ Μπιλ», παραπονιέται για τον τερματισμό μιας φιλίας του Μπιλ Γκέιτς και κάνει περισσότερους ισχυρισμούς για την προσπάθειά του να καλύψει μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη, μεταξύ άλλων και από την τότε σύζυγό του, Μελίντα.

Σε συνέντευξή του στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ο Μπιλ Γκέιτς πρόσθεσε ότι το email δεν εστάλη ποτέ και ότι το περιεχόμενό του ήταν «ψευδές». Με τα χρόνια, ο Μπιλ Γκέιτς και οι εκπρόσωποί του έχουν υποβαθμίσει τη σχέση του με τον Επστάιν. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι είχαν μόνο «αρκετά δείπνα» για να συζητήσουν ένα φιλανθρωπικό έργο, το οποίο όμως δεν πραγματοποιήθηκε.

Πολλά από τα έγγραφα, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στα εκατομμύρια αρχεία που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη εβδομάδα ρίχνουν φως στο τεράστιο δίκτυο διασημοτήτων, επιχειρηματιών και παγκόσμιων ηγετών, επαφές που συνεχίστηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικές επαφές με ένα 14χρονο κορίτσι. Ο Επστάιν πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για υπόθεση σεξουαλικής εμπορίας ανθρώπων.

