Ο Πάπας Λέων συναντά τους σταρ του Χόλιγουντ: «Κόκκινο χαλί» στο Βατικανό

Σπάικ Λι και Κέιτ Μπλάνσετ μετά τη συνάντησή τους με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Πλειάδα διασημοτήτων του Χόλιγουντ συνάντησε τον Πάπα Λέοντα το Σάββατο (15/11), μία συγκέντρωση που, σύμφωνα με παρατηρητές του Βατικανού, αποσκοπεί να δώσει λίγη «λάμψη αστέρων» στον ποντίφικα, ο οποίος είναι ο πρώτος Αμερικανός πάπας στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν οι Κέιτ Μπλάνσετ, Μόνικα Μπελούτσι, Κρις Πάιν και Άνταμ Σκοτ, καθώς και οι βραβευμένοι με Όσκαρ σκηνοθέτες Σπάικ Λι, Τζορτζ Μίλερ και Γκας Βαν Σαντ.

Παρακολουθήστε τη συνάντηση ζωντανά:

Το Βατικανό ανέφερε σε ανακοίνωσή του αυτή την εβδομάδα ότι ο Πάπας «έχει εκφράσει την επιθυμία του να εμβαθύνει τον διάλογο με τον κόσμο του κινηματογράφου, εξερευνώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η καλλιτεχνική δημιουργία για την αποστολή της Εκκλησίας και την προώθηση των ανθρώπινων αξιών». Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας πραγματοποιείται και η συνάντηση του Ποντίφικα με τους σταρ του Χόλιγουντ.

Στόχος της συνάντησης είναι η αξιοποίηση των κοινών αξιών και η συνεργασία για το κοινό καλό, σε μια διοργάνωση χωρίς αντίστοιχο προηγούμενο στο σύγχρονο Βατικανό.

Λίγες ημέρες πριν, ο Πάπας είχε αναφερθεί δημόσια και στις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες, επιβεβαιώνοντας το σταθερό ενδιαφέρον του για τον κινηματογράφο και ενισχύοντας τη σύνδεση με τη σημερινή συνάντηση.

Ο Φραγκίσκος συνάντησε επίσης πολλούς «αστέρες» του Χόλιγουντ και άλλες διασημότητες κατά τη διάρκεια της 12ετούς παποσύνης του, μεταξύ των οποίων τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, με τον οποίο συζήτησε για περιβαλλοντικά ζητήματα, την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπόνο.

Ο Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε έχει επίσης στενούς δεσμούς με την Καθολική Εκκλησία και δημιουργεί ταινία με συνομιλίες μεταξύ του ίδιου και του Φραγκίσκου, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας εις βάθος συνέντευξης στην κάμερα του εκλιπόντος ποντίφικα.

Διαβάστε επίσης