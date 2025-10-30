Πάπας προς τους νέους: «Μην αφήνετε τον αλγόριθμο να γράψει την ιστορία σας»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε τους νέους «να μην είναι τουρίστες του διαδικτύου, αλλά προφήτες στον ψηφιακό κόσμο», προτρέποντάς τους να μην «επιτρέψουν στον αλγόριθμο να γράψει τη δική τους ιστορία».

Η παρέμβασή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου της Εκπαίδευσης, που φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα χιλιάδες νέους στο Αίθριο Παύλος ΣΤ΄ στο Βατικανό.

Απευθυνόμενος στους νέους, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην «ψηφιακή εκπαίδευση»: «Ζείτε μέσα στην τεχνολογία και αυτό δεν είναι κακό», είπε. «Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για μάθηση και επικοινωνία. Όμως μην αφήσετε την τεχνολογία να σας χρησιμοποιεί. Εσείς να είστε οι συγγραφείς της ζωής σας».

Ο Πάπας πρόσθεσε ότι ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη, «μια από τις μεγάλες res novae της εποχής μας», απαιτεί όχι μόνο «νοημοσύνη στην πραγματικότητα, αλλά και ανθρωπιά στην πραγματική ζωή - συναισθηματική, πνευματική, κοινωνική και οικολογική».

«Μορφώστε τους εαυτούς σας ώστε να εξανθρωπίσετε το ψηφιακό σύμπαν», τόνισε, «να το κάνετε χώρο αδελφοσύνης και δημιουργίας, όχι φυλακή ή εξάρτηση. Μην είστε τουρίστες του διαδικτύου, γίνετε προφήτες στον ψηφιακό κόσμο».

Αναφερόμενος στον Κάρλο Ακούντις, τον νεαρό λάτρη του διαδικτύου που ο ίδιος ανακήρυξε άγιο, ο Λέων ΙΔ΄ είπε:

«Το παράδειγμά του μας δείχνει ότι το διαδίκτυο γίνεται παιδαγωγικό όταν δεν μας κλείνει στον εαυτό μας, αλλά μας ανοίγει στους άλλους, όταν δεν μας τοποθετεί στο κέντρο, αλλά μας κατευθύνει προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο».

Πριν απευθυνθεί στους συγκεντρωμένους, ο Πάπας χαιρέτισε με χιούμορ τους χιλιάδες νέους που έμειναν εκτός της κατάμεστης αίθουσας: «Το Ευαγγέλιο λέει “μακάριοι οι τελευταίοι” — σήμερα αυτό ισχύει πραγματικά», είπε χαμογελώντας.

Ανακαλώντας το παρελθόν του ως καθηγητής μαθηματικών και φυσικής, ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, όπως είναι το κοσμικό του όνομα, κάλεσε τους νέους «να σηκώσουν το βλέμμα ψηλά»: «Ξέρετε πόσα αστέρια υπάρχουν στο σύμπαν; Ένα σεστιλιόν — ένας αριθμός με 24 μηδενικά! Ο Γαλιλαίος, στρέφοντας το τηλεσκόπιό του στον ουρανό, ανακάλυψε νέους κόσμους. Έτσι είναι και η εκπαίδευση: ένα τηλεσκόπιο που σου επιτρέπει να δεις πέρα από τον εαυτό σου. Μην μένετε καθηλωμένοι στην οθόνη του κινητού, κοιτάξτε προς τον ουρανό».

«Χωρίς προσευχή, ακόμη και τα αστέρια σβήνουν»

Ο Πάπας προειδοποίησε ότι «η γνώση από μόνη της δεν αρκεί, αν δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και ποιο είναι το νόημα της ζωής». «Χωρίς σιωπή, χωρίς ακρόαση, χωρίς προσευχή, ακόμη και τα αστέρια σβήνουν», είπε, κάνοντας αναφορά στις σύγχρονες μορφές αποξένωσης και βίας μεταξύ των νέων.

«Πίσω από τον εκφοβισμό, τη βία ή τη μοναξιά, συχνά υπάρχει το κενό μιας κοινωνίας που δεν διδάσκει την πνευματική διάσταση του ανθρώπου», σημείωσε ο Λέων ΙΔ΄, κλείνοντας με έκκληση για «μια εκπαίδευση στην ειρήνη, χωρίς όπλακα», σε έναν κόσμο «όπου το μέλλον απειλείται από τον πόλεμο και το μίσος που διχάζει τους λαούς».

