Πρώην σατανιστή ιερέα και άλλες έξι θρησκευτικές προσωπικότητες αγιοποίησε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' χαιρετίζει τους πιστούς από το παπικό όχημα την ημέρα της αγιοποίησης επτά νέων αγίων, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην σατανιστή ιερέα, στις 19 Οκτωβρίου 2025.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' αγιοποίησε επτά θρησκευτικές προσωπικότητες που ανακηρύχθηκαν μετά θάνατον άγιοι την Κυριακή (19/10), μεταξύ των οποίων και ένας πρώην σατανιστής ιερέας που έγινε θρύλος για τους καθολικούς.

Περισσότεροι από 70.000 πιστοί συγκεντρώθηκαν στο Βατικανό για να παρακολουθήσουν την ιστορική ανακήρυξη, τη δεύτερη που πραγματοποίησε ο Πάπας Λέων ΙΔ' από τότε που εξελέγη νέος ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας τον Μάιο.

Μεταξύ των προσωπικοτήτων ήταν ο πρώην σατανιστής ιερέας Μπαρτόλο Λόνγκο, ένας Ιταλός δικηγόρος που βρήκε τον δρόμο του πίσω στον Καθολικισμό.

Ο Μπαρτόλο, που πέθανε το 1926 σε ηλικία 85 ετών, απομακρύνθηκε για πρώτη φορά από την Καθολική Εκκλησία μετά τον θάνατο της μητέρας του ενώ ήταν σε μικρή ηλικία.

Εικόνα του πρώην σατανιστή ιερέα που επέστρεψε στον καθολικισμό, Μπαρτόλο Λόνγκο, στο Βατικανό κατά την τελετή αγιοποίησής του στο Βατικανό. REUTERS/Claudia Greco

Σύντομα, ο Μπαρτόλο κατέληξε στον περίφημο αποκρυφισμό, ο οποίος τότε δεν ήταν τόσο εξελιγμένος όσο είναι σήμερα, σημειώνει η New York Post. Γρήγορα ανέβηκε σε υψηλή θέση ιερέα στην Σατανική Εκκλησία και για περισσότερο από ένα χρόνο προΐστατο σε διάφορες λειτουργίες και τελετές, συμπεριλαμβανομένης της αφιέρωσης του εαυτού του στον διάβολο.

Ωστόσο, η απομάκρυνσή του από τον καθολικισμό ήταν βραχύβια. Κατέληξε να αφιερωθεί εκ νέου στην εκκλησία με ανανεωμένο ζήλο, χάρη στην οικογένειά του και σε έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νάπολης, όπου φοιτούσε για να αποκτήσει το πτυχίο του στη νομική, σύμφωνα με το Ίδρυμα Δομινικανών Μοναχών.

Πριν ανακηρυχθεί άγιος, ο Μπαρτόλο θεωρούνταν ήδη ανεπίσημα προστάτης άγιος όσων αγωνίζονταν με την πίστη τους.

Άλλες προσωπικότητες που ανακηρύχθηκαν πρόσφατα άγιοι περιλαμβάνουν έναν αρχιεπίσκοπο που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν λαϊκό κατηχητή από την Παπούα Νέα Γουινέα, έναν «γιατρό των φτωχών» από τη Βενεζουέλα και τρεις καλόγριες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη φιλανθρωπία.

Τα πορτρέτα των επτά νέων αγίων αποκαλύφθηκαν στα παράθυρα γύρω από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, πλαισιώνοντας τον Πάπα καθώς βγήκε από τη βασιλική.

Τα πορτρέτα των επτά νέων αγίων τοποθετήθηκαν στην πρόσοψη της βασιλικής του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. AP/Andrew Medichini

«Σήμερα έχουμε μπροστά μας επτά μάρτυρες, τους νέους αγίους, οι οποίοι, με τη χάρη του Θεού, κράτησαν αναμμένη τη φλόγα της πίστης. Είθε η μεσιτεία τους να μας βοηθήσει στις δοκιμασίες μας και το παράδειγμά τους να μας εμπνεύσει στην κοινή μας αποστολή για αγιότητα», είπε ο Λέων κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Τον περασμένο μήνα, ο Λέων ΙΔ' ανακήρυξε τον Κάρλο Ακούτις άγιο, στην πρώτη αγιοποίηση ανθρώπου της γενιάς των Millenials (της γενιάς που γεννήθηκε από το 1981 έως το 1996), μετά την έναρξη της διαδικασίας από τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο. Ο Ακούτις, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 15 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, είναι γνωστός ως «ο influencer του Θεού» για το έργο του στη δημιουργία ενός ιστότοπου που καταγράφει θαύματα σε όλο τον κόσμο.

Ο Πιερ Τζιόρτζιο Φρασάτι, που θεωρείται πρότυπο φιλανθρωπίας και πέθανε σε ηλικία 24 ετών το 1925, ανακηρύχθηκε επίσης άγιος μαζί με τον Ακούτις.

Για να ανακηρυχθεί κάποιος άγιος, πρέπει να έχει πεθάνει, να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο καταγεγραμμένα θαύματα και να έχει ζήσει μια υποδειγματική χριστιανική ζωή.

*Με πληροφορίες από New York Post

Διαβάστε επίσης