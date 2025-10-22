Πρώην σατανιστή ιερέα και άλλες έξι θρησκευτικές προσωπικότητες αγιοποίησε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

Ο πρώην σατανιστής ιερέας Μπαρτόλο Λόνγκο, που πέθανε το 1926 σε ηλικία 85 ετών, απομακρύνθηκε από την Καθολική Εκκλησία μετά τον θάνατο της μητέρας του ενώ ήταν σε μικρή ηλικία

Newsbomb

Πρώην σατανιστή ιερέα και άλλες έξι θρησκευτικές προσωπικότητες αγιοποίησε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' χαιρετίζει τους πιστούς από το παπικό όχημα την ημέρα της αγιοποίησης επτά νέων αγίων, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην σατανιστή ιερέα, στις 19 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Claudia Greco
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' αγιοποίησε επτά θρησκευτικές προσωπικότητες που ανακηρύχθηκαν μετά θάνατον άγιοι την Κυριακή (19/10), μεταξύ των οποίων και ένας πρώην σατανιστής ιερέας που έγινε θρύλος για τους καθολικούς.

Περισσότεροι από 70.000 πιστοί συγκεντρώθηκαν στο Βατικανό για να παρακολουθήσουν την ιστορική ανακήρυξη, τη δεύτερη που πραγματοποίησε ο Πάπας Λέων ΙΔ' από τότε που εξελέγη νέος ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας τον Μάιο.

Μεταξύ των προσωπικοτήτων ήταν ο πρώην σατανιστής ιερέας Μπαρτόλο Λόνγκο, ένας Ιταλός δικηγόρος που βρήκε τον δρόμο του πίσω στον Καθολικισμό.

Ο Μπαρτόλο, που πέθανε το 1926 σε ηλικία 85 ετών, απομακρύνθηκε για πρώτη φορά από την Καθολική Εκκλησία μετά τον θάνατο της μητέρας του ενώ ήταν σε μικρή ηλικία.

Canonisation of seven new saints during a mass in St. Peter's Square at the Vatican

Εικόνα του πρώην σατανιστή ιερέα που επέστρεψε στον καθολικισμό, Μπαρτόλο Λόνγκο, στο Βατικανό κατά την τελετή αγιοποίησής του στο Βατικανό.

REUTERS/Claudia Greco

Σύντομα, ο Μπαρτόλο κατέληξε στον περίφημο αποκρυφισμό, ο οποίος τότε δεν ήταν τόσο εξελιγμένος όσο είναι σήμερα, σημειώνει η New York Post. Γρήγορα ανέβηκε σε υψηλή θέση ιερέα στην Σατανική Εκκλησία και για περισσότερο από ένα χρόνο προΐστατο σε διάφορες λειτουργίες και τελετές, συμπεριλαμβανομένης της αφιέρωσης του εαυτού του στον διάβολο.

Ωστόσο, η απομάκρυνσή του από τον καθολικισμό ήταν βραχύβια. Κατέληξε να αφιερωθεί εκ νέου στην εκκλησία με ανανεωμένο ζήλο, χάρη στην οικογένειά του και σε έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νάπολης, όπου φοιτούσε για να αποκτήσει το πτυχίο του στη νομική, σύμφωνα με το Ίδρυμα Δομινικανών Μοναχών.

Πριν ανακηρυχθεί άγιος, ο Μπαρτόλο θεωρούνταν ήδη ανεπίσημα προστάτης άγιος όσων αγωνίζονταν με την πίστη τους.

Άλλες προσωπικότητες που ανακηρύχθηκαν πρόσφατα άγιοι περιλαμβάνουν έναν αρχιεπίσκοπο που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν λαϊκό κατηχητή από την Παπούα Νέα Γουινέα, έναν «γιατρό των φτωχών» από τη Βενεζουέλα και τρεις καλόγριες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη φιλανθρωπία.

Τα πορτρέτα των επτά νέων αγίων αποκαλύφθηκαν στα παράθυρα γύρω από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, πλαισιώνοντας τον Πάπα καθώς βγήκε από τη βασιλική.

βατικανό-αγιοποίηση

Τα πορτρέτα των επτά νέων αγίων τοποθετήθηκαν στην πρόσοψη της βασιλικής του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

AP/Andrew Medichini

«Σήμερα έχουμε μπροστά μας επτά μάρτυρες, τους νέους αγίους, οι οποίοι, με τη χάρη του Θεού, κράτησαν αναμμένη τη φλόγα της πίστης. Είθε η μεσιτεία τους να μας βοηθήσει στις δοκιμασίες μας και το παράδειγμά τους να μας εμπνεύσει στην κοινή μας αποστολή για αγιότητα», είπε ο Λέων κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Τον περασμένο μήνα, ο Λέων ΙΔ' ανακήρυξε τον Κάρλο Ακούτις άγιο, στην πρώτη αγιοποίηση ανθρώπου της γενιάς των Millenials (της γενιάς που γεννήθηκε από το 1981 έως το 1996), μετά την έναρξη της διαδικασίας από τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο. Ο Ακούτις, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 15 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, είναι γνωστός ως «ο influencer του Θεού» για το έργο του στη δημιουργία ενός ιστότοπου που καταγράφει θαύματα σε όλο τον κόσμο.

Ο Πιερ Τζιόρτζιο Φρασάτι, που θεωρείται πρότυπο φιλανθρωπίας και πέθανε σε ηλικία 24 ετών το 1925, ανακηρύχθηκε επίσης άγιος μαζί με τον Ακούτις.

Για να ανακηρυχθεί κάποιος άγιος, πρέπει να έχει πεθάνει, να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο καταγεγραμμένα θαύματα και να έχει ζήσει μια υποδειγματική χριστιανική ζωή.

*Με πληροφορίες από New York Post

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεν αποκλείω να έχουμε 30άρια» - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

12:38ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η BEWISE υλοποίησε Dynamics 365 Business Central ERP για την Globalsat Romania

12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα στην Αττική Οδό

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Eurostar: Με διώροφα «σούπερ-τρένα» τα ταξίδια μέσω Μάγχης - Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Καθηγήτρια μαθηματικών εξηγεί γιατί τα φρεάτια είναι πάντα και παντού στρογγυλά

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί και πυρκαγιά έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το drone «θαλάσσιο μωρό»... μεγάλωσε - Εμβέλεια χρήσης 1.500 χιλιομέτρων και φορτίο δύο τόνων - Βίντεο

12:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επικό τρολάρισμα σε Λαπόρτα για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός - «Ποιος έβαλε το χέρι του;»

12:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοσία δαπάνη στις 25 Οκτωβρίου από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

12:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση - 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σατανιστή ιερέα και άλλες έξι θρησκευτικές προσωπικότητες αγιοποίησε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για πιθανό νέο κόμμα: Ανόμοια πράγματα, που έχουν βάλει Τσίπρα, Σαμαρά κι εμένα

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Έγραψε τον Στάθη Σχίζα η Τροχαία: «Καλά κάνουν και γράφουν», είπε στο Newsbomb – Πήρε και δωρεάν κράνος

11:50WHAT THE FACT

Ένα ψάρι με δόντια στο κεφάλι: Η ανακάλυψη που αλλάζει για πάντα τη θαλάσσια βιολογία

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες - Από τα ορυχεία της Ινδίας στη Μαρία Αντουανέτα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε καλή κατάσταση η υγεία της 25χρονης που κατάπιε κουταλάκι στη Σαντορίνη - Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης κάνει επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

11:37WHAT THE FACT

Κατσαρίδες στο σπίτι σας; 3 τρόποι να απαλλαγείτε από αυτό το έντομο φυσικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες - Από τα ορυχεία της Ινδίας στη Μαρία Αντουανέτα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

12:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοσία δαπάνη στις 25 Οκτωβρίου από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Έγραψε τον Στάθη Σχίζα η Τροχαία: «Καλά κάνουν και γράφουν», είπε στο Newsbomb – Πήρε και δωρεάν κράνος

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Έλεγχοι της Τροχαίας στους δρόμους: Μοιράζουν κράνη σε όποιον γράφουν για… παράβαση – Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για πιθανό νέο κόμμα: Ανόμοια πράγματα, που έχουν βάλει Τσίπρα, Σαμαρά κι εμένα

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Μανιφέστο κατά της ΑΙ από 800 προσωπικότητες: «Σταματήστε πριν εξαφανιστεί η ανθρωπότητα» - Χάρι-Μέγκαν, Νομπελίστες και γνωστοί ράπερ στους υπογράφοντες

12:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση - 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ