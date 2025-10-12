Απίστευτο περιστατικό στο Βατικανό: Άνδρας ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου - Βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (10/10), γύρω στις 9.30 και μεταδόθηκε με ένα βίντεο από την εφημερίδα Il Tempo.

Newsbomb

Απίστευτο περιστατικό στο Βατικανό: Άνδρας ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου - Βίντεο
X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σοκαριστικό και ασεβές περιστατικό σημειώθηκε εντός της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, της κυριότερης εκκλησίας των Καθολικών στο Βατικανό, λίγα βήματα από το Baldacchino του Gian Lorenzo Bernini.

Ένας άνδρας κατάφερε να ανεβεί στο βωμό της εξομολόγησης, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να ουρήσει μπροστά στα έκπληκτα μάτια εκατοντάδων επισκεπτών, αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Corriere della Serra».

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (10/10), γύρω στις 9.30 και μεταδόθηκε με ένα βίντεο από την εφημερίδα Il Tempo.

Ο νεαρός κατάφερε να παρακάμψει την περίφραξη που περιβάλλει ολόκληρο το βωμό κάτω από το θόλο και, αφού ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά, με μια αυθάδη συμπεριφορά, κατέβασε το παντελόνι του και προσέβαλε το μνημείο ουρώντας πάνω του.

Αμέσως τον πρόφτασαν οι καραμπινιέροι που ήταν παρόντες στη Βασιλική, τον συνέλαβαν και τον απομάκρυναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Il Tempo, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ σοκαρίστηκε από την είδηση του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Νίκη μετά από επτά μήνες κόντρα στον ίδιο αντίπαλο η Κύπρος

19:27WHAT THE FACT

Μόνος στο διάστημα: Ο αστροναύτης άκουσε ένα χτύπημα στο κενό - Χρόνια μετά το άκουσαν κι άλλοι

19:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σημαντική διάκριση για Καρέτσα: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 18 ετών

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό - Αργές ταχύτητες στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας

19:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους - Πότε θα καταβληθεί, οι ωφελούμενοι

19:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Σπείρα νεαρών είχαν κλέψει 39 μοτοσυκλέτες μέσα σε δύο χρόνια - Δικογραφία κατά δέκα ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων τους

19:14TRAVEL

Διπλάτανος Θέρμου: Χτισμένο στο Παναιτωλικό όρος με θέα την τεχνητή λίμνη του Ευήνου

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Τα μνημεία των ηρώων δεν είναι χώροι για διαμαρτυρίες

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Συκρούσεις Αφγανών Ταλιμπάν και Πακιστανών στρατιωτών - Δεκάδες νεκροί σε επιθέσεις «αντιποίνων»

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις πτήσεις στο Λος Άντζελες: Κλειστό το αεροδρόμιο LAX λόγω τεχνικών προβλημάτων

18:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η απάτη σε όλο της το... μεγαλείο: Το κόλπο που κόστισε 70.000 ευρώ σε ανυποψίαστο πολίτη

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς συνεχίζει να απαιτεί την αποφυλάκιση Παλαιστινίων ηγετών για την ανταλλαγή των ομήρων

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής εμβόλισε φιλιππινέζικο πλοίο στη Νότια Σινική Θάλασσα - Βίντεο

18:33ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στο ΣΕΦ

18:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Ποια είναι τα πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων

18:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικό εμπόριο: Τι προτιμούν οι Έλληνες καταναλωτές

18:21WHAT THE FACT

Η Ερυθρά Θάλασσα στέγνωσε - Πώς την «έσωσε» ο Ινδικός Ωκεανός

18:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Χωρίς νικητή σε Καβάλα και Γιάννινα

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι – Μύκονος 89-83: Όρθιο το Περιστέρι και δύο στα δύο

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσαλα: Εργαζόμενη σε εκκοκκιστήριο ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

18:33ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στο ΣΕΦ

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Έχουν «κλειδώσει» οι περιοχές της Αθήνας που αναζητείται ο δράστης

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Η τεράστια περιουσία που αφήνει η σταρ του Χόλιγουντ - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι

19:27WHAT THE FACT

Μόνος στο διάστημα: Ο αστροναύτης άκουσε ένα χτύπημα στο κενό - Χρόνια μετά το άκουσαν κι άλλοι

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μινωικές Φρυκτωρίες ρημάζουν από τους αρχαιοκάπηλους και την αδιαφορία - Αποκαλυπτικές εικόνες, πώς θα αναδειχτεί το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του κόσμου

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό - Αργές ταχύτητες στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς συνεχίζει να απαιτεί την αποφυλάκιση Παλαιστινίων ηγετών για την ανταλλαγή των ομήρων

18:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η απάτη σε όλο της το... μεγαλείο: Το κόλπο που κόστισε 70.000 ευρώ σε ανυποψίαστο πολίτη

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό στο Βατικανό: Άνδρας ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου - Βίντεο

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής εμβόλισε φιλιππινέζικο πλοίο στη Νότια Σινική Θάλασσα - Βίντεο

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα - Δυσάρεστα νέα για τον Δεκέμβριο

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Συκρούσεις Αφγανών Ταλιμπάν και Πακιστανών στρατιωτών - Δεκάδες νεκροί σε επιθέσεις «αντιποίνων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ