Απίστευτο περιστατικό στο Βατικανό: Άνδρας ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου - Βίντεο

Ένα σοκαριστικό και ασεβές περιστατικό σημειώθηκε εντός της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, της κυριότερης εκκλησίας των Καθολικών στο Βατικανό, λίγα βήματα από το Baldacchino του Gian Lorenzo Bernini.

Ένας άνδρας κατάφερε να ανεβεί στο βωμό της εξομολόγησης, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να ουρήσει μπροστά στα έκπληκτα μάτια εκατοντάδων επισκεπτών, αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Corriere della Serra».

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (10/10), γύρω στις 9.30 και μεταδόθηκε με ένα βίντεο από την εφημερίδα Il Tempo.

?? LA BASILICA DI SAN PIETRO È STATA PROFANATA IERI IN #VATICANO.



Un uomo è riuscito a salire fin sull’altare della Confessione e ha urinato sotto lo sguardo attonito di centinaia di fedeli e turisti.



Si chiedono preghiere in riparazione.https://t.co/QbSY3Hvgh1



Video:… pic.twitter.com/GmYNGFB1Oe — ????? ??ℕ?? (@SiateSanti) October 11, 2025

Ο νεαρός κατάφερε να παρακάμψει την περίφραξη που περιβάλλει ολόκληρο το βωμό κάτω από το θόλο και, αφού ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά, με μια αυθάδη συμπεριφορά, κατέβασε το παντελόνι του και προσέβαλε το μνημείο ουρώντας πάνω του.

Αμέσως τον πρόφτασαν οι καραμπινιέροι που ήταν παρόντες στη Βασιλική, τον συνέλαβαν και τον απομάκρυναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Il Tempo, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ σοκαρίστηκε από την είδηση του περιστατικού.

