Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό πυλώνα της Ευρώπης - Ο Ρούμπιο σύντομα στην Αθήνα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και τα Σκόπια

Μίλτος Τσεκούρας

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό πυλώνα της Ευρώπης - Ο Ρούμπιο σύντομα στην Αθήνα
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  • Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κεντρικό ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, που επεκτείνεται προς Σερβία και Σκόπια.
  • Η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ περιλαμβάνει προμήθειες αμερικανικού LNG και επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, ναυτιλία και λιμάνια.
  • Η Ελλάδα μετατρέπεται από ενεργειακός καταναλωτής σε ενεργειακός προμηθευτής για την περιοχή, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
  • Η επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου αποτελεί μέρος στρατηγικής απεξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.
  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί σύντομα την Αθήνα, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τις ΗΠΑ.
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Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου του υπό διαμόρφωση ενεργειακού χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής, ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum (SEEF2026), που διεξήχθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Κατά την τοποθέτησή της, η κ. Γκίλφοϊλ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor), ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και τα Σκόπια, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σχεδίου που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τις ενεργειακές ροές σε ολόκληρη την περιοχή.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα διαδραματίζει έναν μετασχηματιστικό ρόλο ως κεντρικός κόμβος του Vertical Corridor, προσφέροντας ενεργειακή και γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια, η αμερικανική στρατηγική επιδιώκει τη θωράκιση των συμμάχων μέσω της ενεργειακής ανεξαρτησίας, με την Ελλάδα να αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα αυτής της πολιτικής.

Η κ. Γκίλφοϊλ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί τα τελευταία χρόνια για την προμήθεια αμερικανικού LNG, ενώ σημείωσε ότι η συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον δεν περιορίζεται μόνο στο φυσικό αέριο αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών επενδύσεων.

Αναφέρθηκε, δε, στις συμφωνίες με ενεργειακούς κολοσσούς όπως η ExxonMobil και η Chevron, καθώς και στις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις πρώτες υπεράκτιες γεωτρήσεις στην Ελλάδα μετά από τέσσερις δεκαετίες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα έναν πολύ ισχυρό και σταθερό στρατηγικό σύμμαχο στην περιοχή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Αθήνα αποτελεί «ενεργό συμμετέχοντα» στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική που διαμορφώνεται στην Ευρώπη.

Η επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στην υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για την επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου προς τη Σερβία και τα Σκόπια, εξέλιξη που, όπως σημείωσε, αναβαθμίζει περαιτέρω τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. «Η επέκταση αυτή διευρύνει πραγματικά την εμβέλεια και τη σημασία της Ελλάδας στην περιοχή», υπογράμμισε, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή των δύο χωρών στο εγχείρημα.

Η Αμερικανίδα πρέσβης περιέγραψε το έργο ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής απεξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, καλώντας τις κυβερνήσεις των βαλκανικών χωρών να κινηθούν με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ώστε να μην εξαρτώνται ενεργειακά «από κακόβουλους παράγοντες όπως η Ρωσία».

Επενδύσεις σε λιμάνια, ναυτιλία και υποδομές

Η κ. Γκίλφοϊλ ανέδειξε επίσης το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ελλάδα, αναφερόμενη στην επένδυση της αμερικανικής Development Finance Corporation (DFC) στο λιμάνι της Ελευσίνας αλλά και στις ευρύτερες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς των υποδομών και της ναυτιλίας. Όπως σημείωσε, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την ιδιαίτερη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τις δυνατότητες που προσφέρει ως πύλη εισόδου ενέργειας και εμπορίου προς την Ευρώπη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη ναυτιλία, επισημαίνοντας τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν με κορυφαίους Έλληνες πλοιοκτήτες και τις συζητήσεις για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και τη μεταφορά ενεργειακών φορτίων.

«Η Ελλάδα από καταναλωτής ενέργειας γίνεται προμηθευτής»

«Η Ελλάδα έχει πλέον μεταμορφωθεί από ενεργειακός καταναλωτής σε ενεργειακός προμηθευτής για ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε, επίσης, η πρέσβης των ΗΠΑ, αποδίδοντας στην ελληνική πλευρά πρωταγωνιστικό ρόλο στις νέες διασυνδέσεις φυσικού αερίου και στις περιφερειακές ενεργειακές ροές.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας για την τροφοδοσία της Οδησσού με αμερικανικό LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος.

Η επίσκεψη Ρούμπιο «σε λίγες εβδομάδες»

Η κ. Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε και στις επικείμενες υψηλού επιπέδου αμερικανικές επισκέψεις στην Αθήνα, τις οποίες παρουσίασε ως ένδειξη της στρατηγικής σημασίας που αποδίδει η κυβέρνηση Τραμπ στην Ελλάδα.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα βρίσκεται εδώ σε λίγες μόλις εβδομάδες», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή της Αθήνας για μια τόσο σημαντική επίσκεψη αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη διμερή σχέση.

Προσέθεσε, δε, ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο λόγω των πολλαπλών διεθνών κρίσεων, ωστόσο επιλέγει να επισκεφθεί την Ελλάδα επειδή «είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και ένας πολύ σημαντικός ενεργειακός εταίρος».

Το 10th Southeast Europe Energy Forum - SEEF2026 διοργανώνεται από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham Greece) και την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE), σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και με τη στήριξη του Atlantic Council και του U.S. Chamber of Commerce.

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