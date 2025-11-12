Μιχαηλίδου: Ανακλήθηκαν 3.000 αιτήσεις από το «Ανακαινίζω & Νοικιάζω»

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» για τις εξελίξεις στα προγράμματα «Σπίτι μου 2», «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και «Προσβασιμότητα κατοίκον», ανακοινώνοντας σημαντικές αλλαγές, ανάκληση αιτήσεων λόγω παρατυπιών και παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων έως τις 18 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», όπου χορηγείται επιχορήγηση έως14.000 ευρώ με προκαταβολή50%, ανακλήθηκαν προκαταβολές για περισσότερες από3.000 αιτήσεις, καθώς εντοπίστηκαν παρατυπίες, κυρίως στην Ηλεία, όπου 1.200 αιτήσεις κρίθηκαν ύποπτες. Η υπουργός τόνισε ότι τα ψηφιακά συστήματα επιτρέπουν αυστηρό έλεγχο και αποτροπή καταχρήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβληθεί ποινές, καθώς τα χρήματα δεν έχουν εκταμιευθεί.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι έχουν ήδη απορροφηθεί το 62% των 20.000 στεγαστικών δανείων του προγράμματος «Σπίτι μου 2», ενώ προωθούνται αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και την ηλικία των δικαιούχων. Σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, οι τιμές των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ακολουθούν την γενική τάση της αγοράς και σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνονται, καθώς το πρόγραμμα ενισχύει τη ζήτηση και απελευθερώνει κλειστά ακίνητα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα stegasi.gov.gr.

Απλοποίηση διαδικασιών στο «Προσβασιμότητα κατοίκον»

Με στόχο τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία, το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατοίκον» απλοποίησε τις διαδικασίες, αφαιρώντας την υποχρέωση προσκόμισης χαρτιού μηχανικού για ορισμένες εργασίες, όπως ο εξοπλισμός. Παράλληλα, αυξήθηκε η αμοιβή των μηχανικών κατά450 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί5.500 αιτήσεις, με επιχορήγηση έως14.500 ευρώ και προκαταβολή50%, για παρεμβάσεις σε κατοικίες, κοινόχρηστους χώρους και χώρους εργασίας.

Προβλήματα και περιορισμένη απορρόφηση στη μετεγκατάσταση στον Έβρο

Στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο, όπου προσφέρεται οικονομικό κίνητρο 10.000 ευρώ για εγκατάσταση σε περιοχές με χαμηλότερα ενοίκια και διαθέσιμες θέσεις εργασίας, έχουν υποβληθεί περίπου700 αιτήσεις, αλλά έχουν εγκριθεί μόλις δύο. Η υπουργός επισήμανε προβλήματα στην υπευθυνότητα των αιτούντων και τον πιθανό κατακερματισμό των κονδυλίων.

Κλήρωση προπληρωμένων καρτών με δώρα 1.000 ευρώ

Παράλληλα, σε μία εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 8.500 πολίτες, οι οποίοι θα λάβουν από 1.000 ευρώ μέσω προπληρωμένων καρτών. Η συμμετοχή στην κλήρωση εξαρτάται από τη χρήση της κάρτας, με επιπλέον λαχνούς για κάθε5% αγορών. Όσοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να δηλώσουν μη συμμετοχή μέσω της ειδικής πλατφόρμας.