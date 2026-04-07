Προκαλεί ξανά η Άγκυρα: NAVTEX σε γαλλική άσκηση - Επίθεση Τσελίκ σε Ελλάδα - Κύπρο

Νέο επεισόδιο αμφισβήτησης ελληνικών αρμοδιοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο καταγράφεται από την Τουρκία, με αφορμή άσκηση του γαλλικού Ναυτικού στην περιοχή της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ο Σταθμός Ηρακλείου εξέδωσε NAVTEX (254/26) για τη διεξαγωγή μεγάλης ναυτικής άσκησης το διάστημα 5 έως 8 Απριλίου, σε δύο θαλάσσιες περιοχές δυτικά και ανατολικά της Κρήτης. Η περιοχή ανατολικά του νησιού εμπίπτει στο FIR Αθηνών και στην ελληνική ζώνη ευθύνης για την έκδοση ναυτιλιακών αναγγελιών.

Η Άγκυρα αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX (0370/26), με την οποία υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει, σύμφωνα με τις τουρκικές θέσεις, στη δική της αρμοδιότητα για την έκδοση σχετικών αναγγελιών.

Μάλιστα, η τουρκική πλευρά προχώρησε στη συνέχεια σε μονομερή επανέκδοση NAVTEX για την ίδια άσκηση του γαλλικού Ναυτικού, κλιμακώνοντας τη διπλωματική ένταση στην περιοχή.

Τουρκικά ΜΜΕ κατά της συμφωνίας Ελλάδας - Ισραήλ

Τα Τουρκικά ΜΜΕ δεν «καλοβλέπουν» την υπογραφή της τεράστιας αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας - Ισραήλ ύψους 757 εκατ. δολαρίων (περίπου 655 εκατομμύρια ευρώ) για την προμήθεια πυραύλων PULS που θα αντικαταστήσουν τους MLRS, καθώς αναφέρουν πως «Ελλάδα παραβιάζει και πάλι τη Συνθήκη της Λωζάνης» εγκαθιστώντας ισραηλινούς πυραύλους στα Δωδεκάνησα και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.

Τσελίκ: «Έχουμε ακραίες συμπεριφορές Ελλάδας και Κύπρου»

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ μιλώντας χθες στο τηλεοπτικό δίκτυο «A Haber» έκανε λόγο για ακραίες συμπεριφορές της Ελλάδας και της Κύπρου στην περιοχή.

«Τώρα, φανταστείτε τον χάρτη της Τουρκίας: πάνω μας, ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας συνεχίζεται εδώ και πέντε χρόνια - Μαύρη Θάλασσα. Κάτω μας, δυστυχώς, η γενοκτονία στη Γάζα συνεχίζεται. Η επιθετικότητα του Ισραήλ προς τον Λίβανο και τη Συρία συνεχίζεται. Στα αριστερά μας, υπάρχουν ορισμένες ακραίες συμπεριφορές από την ελληνοκυπριακή πλευρά (Kυπριακή Δημοκρατία) και την Ελλάδα, και στα Βαλκάνια υπάρχουν ορισμένες εντάσεις - προκλήσεις με βάση την εθνικότητα. Στα ανατολικά μας, στο Ιράν, μια μεγάλη κρίση λόγω της επιθετικότητας που αντιμετωπίζει. Από τον πόλεμο Πακιστάν - Ινδίας μέχρι την ένταση μεταξύ ΗΠΑ - Ευρώπης, μια ολόκληρη σειρά από ρήγματα μετατοπίζονται εδώ. Η Τουρκία είναι το σημείο αναφοράς ακριβώς στη μέση όλων αυτών».

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

Η Φρεγάτα «ΕΛΛΗ» απέπλευσε με προορισμό την Κύπρο, έχοντας εγκατεστημένο με το ελληνικής κατασκευής αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα στην περιοχή και να αντικαταστήσει τη φρεγάτα Φρεγάτα ΨΑΡΑ.

Με την υπερσύγχρονη Φρεγάτα Belharra ΚΙΜΩΝ, θα συνεχίσουν να παρέχουν προστασία στο νησί από πιθανό χτύπημα.

Η φρεγάτα «ΕΛΛΗ» διαθέτει το σύστημα Κένταυρος κατά UAV, ένα σύστημα που έχει παραχθεί από το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η άλλη Φρεγάτα, η φρεγάτα «Κίμων», είναι η πιο σύγχρονη φρεγάτα στον πλανήτη.

Υπενθυμίζεται ότι στο νησί βρίσκονται και τα δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Παραβιάσεις

Τέσσερις παραβάσεις και δεκαπέντε παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν τη Δευτέρα σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, 9 παραβάσεις συνολικά, μία από το CN-235 και 8 από τα UAV.

Επιπλέον, καταγράφηκαν 15 παραβιάσεις. Ειδικότερα, 6 από το CN-235, 4 από το ATR-72 και 5 από τα UAV.

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 6η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026



ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 4 (1 CN-235, 1 ATR-72 και 2 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 9 (1 από το CN-235 και 8 από τα UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 15 (6 από το CN-235, 4 από το ATR-72 και 5 από τα UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

