Αιγαίο: Δεκαπέντε παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά τη Δευτέρα
Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες,
Τέσσερις παραβάσεις και δεκαπέντε παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν τη Δευτέρα σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, 9 παραβάσεις συνολικά, μία από το CN-235 και 8 από τα UAV.
Επιπλέον, καταγράφηκαν 15 παραβιάσεις. Ειδικότερα, 6 από το CN-235, 4 από το ATR-72 και 5 από τα UAV.
Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 6η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 4 (1 CN-235, 1 ATR-72 και 2 UAV)
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 9 (1 από το CN-235 και 8 από τα UAV)
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 15 (6 από το CN-235, 4 από το ATR-72 και 5 από τα UAV)
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -
ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο