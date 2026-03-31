Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: Drones και κατασκοπευτικό αεροσκάφος

Εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία προχώρησε σε νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος CN-235 και δύο μη επανδρωμένα UAV προέβησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. Τ ΗΝ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 CN-235 και 2 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 3

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 4 (1 από το CN-235 και 3 από τα UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 6 (από το CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

