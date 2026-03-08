Νέες παραβιάσεις από τουρκικό drone στο βορειοανατολικό Αιγαίο
Συνέχιζεται η τουρκική προκλητικότητα
Την 8η Μαρτίου 2026 καταγράφηκαν παραβιάσεις στο FIR Αθηνών και παραβάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).
Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το UAV αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, χωρίς να σημειωθούν εμπλοκές.
Κατά την ημέρα αυτή καταγράφηκε συνολικά ένα αεροσκάφος σε μεμονωμένη πτήση, με μία παραβίαση του FIR Αθηνών και δύο παραβάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε σύμφωνα με την πάγια πρακτική της Πολεμικής Αεροπορίας, διασφαλίζοντας την προστασία του εθνικού εναέριου χώρου.
