Έπεσαν οι υπογραφές με το Ισραήλ για το σύστημα PULS – Θα αντικαταστήσει τους MLRS

Το Ισραήλ και η Ελλάδα πραγματοποιήσαν τελετή υπογραφής στην Αθήνα για μια συμφωνία βάσει της οποίας το Τελ Αβίβ θα προμηθεύσει στον Ελληνικό Στρατό συστήματα PULS (Precise and Universal Launching System), σύμφωνα με τους Times of Israel, οι οποίοι επικαλούνται το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Η αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε περίπου 655 εκατομμύρια ευρώ.

Το ισραηλινό υπουργείο ανέφερε ότι η συμφωνία αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής «για την επέκταση των ισραηλινών εξαγωγών αμυντικού εξοπλισμού ως βασικού εργαλείου για την ενίσχυση της στρατιωτικής δύναμης του IDF, την προώθηση των πολιτικών στόχων και τη στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας και της οικονομίας».

Το σύστημα PULS, κατασκευασμένο από την ισραηλινή εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Elbit, έχει εμβέλεια έως 300 χλμ. και θα συμβάλει στην προστασία των βορειοανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία και των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, ανέφεραν αξιωματούχοι. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή εξαρτημάτων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, η συμφωνία θα υλοποιηθεί σε διάστημα τεσσάρων ετών, ακολουθούμενη από μια δεκαετία υποστήριξης και συντήρησης.

Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς, έχοντας πραγματοποιήσει αρκετές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια και το Τελ Αβίβ λειτουργεί ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα.

Η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ (32,66 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της.

Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ (1,09 δισεκατομμύρια δολάρια).

Το προφίλ του νέου πυραυλικού συστήματος για το πυροβολικό

Όπως έγραφε το Newsbomb, το ισραηλινό σύστημα πυραυλικού πυροβολικού PULS της Elbit έχει βεληνεκές περίπου 300 χιλιόμετρα και αναμένεται να αντικαταστήσει τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα MLRS της Lockheed Martin που βρίσκονται σε υπηρεσία στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από το 1998. Τα MLRS έχουν λίγο μικρότερο βεληνεκές από τα PULSE και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ικανό απόθεμα ανταλλακτικών και σημαντικό φόρτο βλημάτων.

Στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων τα MLRS θεωρούνται αξιόπιστο σύστημα με σημαντική προϋπηρεσία και συνεπώς μεγάλη τεχνογνωσία στον χειρισμό και τη συντήρησή τους. Τα MLRS βρίσκονται σε υπηρεσία και στον αμερικανικό στρατό και η Ουάσιγκτον αυτή την εποχή ολοκληρώνει πρόγραμμα αναβάθμισής τους για την αύξηση του βεληνεκούς τους στα 491 χιλιόμετρα. Δεν έχει γίνει γνωστό αν μετά την προμήθεια των ισραηλινών PULSE τα αμερικανικά MLRS που βρίσκονται σε λειτουργία στον ελληνικό στρατό θα μεταπωληθούν ή θα τεθούν σε μακρά αποθήκευση.

