Ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους: «Η Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου»

Snapshot Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν προειδοποίησε την Ελλάδα να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών με μη στρατιωτικό καθεστώς.

Η Τουρκία δεν επιδιώκει εδαφικές βλέψεις αλλά δεν θα επιτρέψει την παραβίαση των δικαιωμάτων της.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η ήρεμη προσέγγιση της Τουρκίας δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως αδυναμία.

Υπογράμμισε τη σημασία της Ιστορίας ως οδηγού και δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται για ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Αυστηρή προειδοποίηση στην Ελλάδα για τον εξοπλισμό των στρατιωτικών νησιών απηύθυνε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις σε εδάφη κανενός αλλά δεν θα επιστρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από το Κιργιστάν. «Η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω στον λανθασμένο δρόμο που έχει ακολουθήσει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς», σημείωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος άφησε υπονοούμενα για τα μαθήματα που διδάσκει η Ιστορία.

«Η Ιστορία αποτελεί πολύ καλό οδηγό για όσους αντλούν διδάγματα από αυτήν. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος στο αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από το Κιργιστάν

Ολόκληρη η ερώτηση και η απάντηση του Τούρκου προέδρου όπως μεταδίδεται από την τουρκική εφημερίδα Sözcü

Ερώτηση δημοσιογράφου: Η ερώτησή μου είναι για την Ελλάδα… όπως γνωρίζεται αν και στέλνουν μηνύματα διαλόγου με την Τουρκία από την μία πλευρά, από την άλλη πλευρά αυξάνουν τις στρατιωτικές ικανότητές τους στα νησιά του Αιγαίου. Τελικά ο Έλληνας πρωθυπουργός, Μητσοτάκης δήλωσε ότι παρά τις ενστάσεις της Τουρκίας τα σχέδιά τους στην περιοχή δεν θα αλλάξουν. Εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον;

Ερντογάν: Τι πρέπει να κάνουμε; Ποια είναι η ευθύνη μας; Να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Λέμε ας προχωρήσουμε με την Ελλάδα στην βάση της καλής γειτονίας. Εάν στείλουμε ένα μήνυμα από την περιοχή μας από το Κας στην Ελλάδα θα το ακούσουν, έτσι δεν είναι; Αλλά εμείς ήμασταν ειλικρινείς στα πάντα. Ήμασταν η εποικοδομητική πλευρά. Παρόλα αυτά τον περισσότερο καιρό δεν είδαμε τις καλές μας προθέσεις να έχουν ανταπόκριση. Η Ελλάδα θα πρέπει να καταλάβει το εξής:

Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις σε εδάφη κανενός αλλά δεν θα επιστρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Το να αγνοεί κάποιος και να παραβιάζει διεθνείς συμφωνίες δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος.

Η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω σε αυτόν τον λανθασμένο δρόμο που έχει ακολουθήσει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς. Η Ιστορία αποτελεί έναν πολύ καλό οδηγό για όσους αντλούν διδάγματα από αυτήν. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας».

Ρηματική διακοίνωση της Άγκυρας για το Αιγαίο

Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα, επαναφέροντας τις πάγιες θέσεις της για το καθεστώς στο Αιγαίο και εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, η τουρκική πλευρά διαβίβασε στις ελληνικές Αρχές κείμενο με τις θέσεις και τις ενστάσεις της, υποστηρίζοντας ότι «δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο».

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της Milliyet με το χτύπημα για τη ρηματική διακοίνωση της Άγκυρας κάτω από το πρώτο βασικό θέμα.

Στο επίκεντρο της τουρκικής αντίδρασης βρίσκονται τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια που ανακοίνωσε η Ελλάδα: το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό στις 7 Αυγούστου, το αντίστοιχο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στις 19 Αυγούστου και εκείνο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα στις 28 Αυγούστου.

Κατά τη Milliyet, η Άγκυρα επικαλείται πιθανές διασυνοριακές περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις από τις συγκεκριμένες ελληνικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει μη αποδεκτή την προβολή, όπως υποστηρίζει, «μαξιμαλιστικών διεκδικήσεων» μέσω περιβαλλοντικού ή τομεακού σχεδιασμού.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει εξάλλου, ότι μονομερείς ενέργειες της Αθήνας δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ούτε να επηρεάσουν δικαιώματα και συμφέροντα που η ίδια θεωρεί ότι διαθέτει στην περιοχή.

Στη ρηματική διακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα στις προβλέψεις που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ παράκτιων κρατών σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες.

Παράλληλα, η Άγκυρα επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο μπορεί να γίνει μόνο μέσω συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αφού προηγουμένως ληφθούν υπόψη, όπως αναφέρει, «όλες οι σχετικές προϋποθέσεις».

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