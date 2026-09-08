Snapshot Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη είχαν δημόσιο διάλογο για τη χρήση της λέξης «νοικοκυρές» σε εκπομπή του Mega.

Η Βούλγαρη εξέφρασε ενόχληση για την αναφορά στις «νοικοκυρές» και ζήτησε να συμπεριληφθούν και οι «νοικοκυραίοι».

Ο Χασαπόπουλος αναφέρθηκε στην «woke ατζέντα» και υποστήριξε ότι έχει δίκιο ο Σαμαράς σχετικά με το θέμα.

Ο διάλογος αφορμήθηκε από φωτογραφία τηλεθεάτριας που έστειλε φαγητό με γεμιστά κολοκυθάκια και αυγολέμονο. Snapshot powered by AI

Έναν καυγά έστησαν on air Ιορδάνης Χασαπόπουλος κι Ανθή Βούλγαρη, με αφορμή τα...γεμιστά κολοκυθάκια με αυγολέμονο!

Ο εκ των παρουσιαστών της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», έβλεπε τις φωτογραφίες που στέλνουν οι τηλεθεατές, και το μάτι του έπεσε σε μία φωτογραφία τηλεθεάτριας που τους είχε στείλει το φαγητό που είχε μαγειρέψει.

«Κολοκυθάκια γεμιστά με αυγολέμονο» αναφώνησε ο Χασαπόπουλος και πρόσθεσε: «ωραίο πιάτο για τις φίλες τις νοικοκυρές».

Τότε, η Ανθή Βούλγαρη του απάντησε «με ενοχλεί αυτό που λες με τις νοικοκυρές» κι ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Χασαπόπουλος: Αααα μας βρήκε η woke ατζέντα εδώ μέσα!

Βούλγαρη: Ναι, γιατί να σπάω εγώ το κεφάλι μου τι θα μαγειρέψω; Να πεις και για τους νοικοκυραίους όχι για τις νοικοκυρές!

Χασαπόπουλος: Ρε όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται! Εγώ χθες μαγείρεψα. είχαν μείνει κάτι πατάτες φούρνου κι έβαλα διάφορα μέσα κι έγινε τέλειο. Έφαγε και η Μαρία ενάμισι πιάτο!

Βούλγαρη: Πια να το λέμε κι αυτό... Δεν είναι woke ατζέντα.

Χασαπόπουλος: Μα αυτή η woke ατζέντα, πού θα φτάσει πια;;; Έχει δίκιο ο Σαμαράς!

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