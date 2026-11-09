Λεπέν στο «60 Minutes»: «Η Γαλλία είναι η λιγότερο ρατσιστική χώρα στον κόσμο»

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς υπερασπίζεται την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική της.

Γιάννης Φιλιππάκος

Λεπέν στο «60 Minutes»: «Η Γαλλία είναι η λιγότερο ρατσιστική χώρα στον κόσμο»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι η Γαλλία είναι η λιγότερο ρατσιστική χώρα στον κόσμο και αρνήθηκε την ύπαρξη φυλετικών διακρίσεων στη χώρα.
  • Υποστήριξε αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απέλασης μεταναστών που δεν υιοθετούν τον γαλλικό τρόπο ζωής.
  • Κατηγόρησε την άκρα Αριστερά για τη βία και τις καταστροφές στις πρόσφατες διαδηλώσεις στη Γαλλία.
  • Απέκλεισε τον χαρακτηρισμό του κόμματός της ως ακραίου και υποστήριξε ότι σέβεται τον πολιτικό πλουραλισμό.
  • Στοχεύει σε νέα υποψηφιότητα για την προεδρία το 2027, παρά την καταδίκη της για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, την οποία αρνείται και έχει προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.
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Με μια κατηγορηματική άρνηση ότι στη Γαλλία υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις και με την προειδοποίηση ότι μετανάστες που απορρίπτουν τους νόμους και την κουλτούρα της χώρας μπορεί να απελαθούν, η Μαρίν Λεπέν επανέφερε στο προσκήνιο τις βασικές θέσεις της για τη μετανάστευση, λίγους μήνες πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, που μεταδόθηκε την Κυριακή (8/11), η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού απέδωσε τη βία που συνοδεύει τις μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία στην άκρα Αριστερά, υποστηρίζοντας ότι η χώρα πληρώνει πλέον το τίμημα δεκαετιών λανθασμένων πολιτικών επιλογών.

«Δεν υπάρχουν διακρίσεις στη Γαλλία»

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν ο δημοσιογράφος Τρέβορ Φίλιπς έθεσε στη Λεπέν το ζήτημα των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην αγορά εργασίας.

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι η ανεργία μεταξύ των αλλοδαπών είναι διπλάσια από εκείνη των Γάλλων πολιτών, καταλήγοντας πως η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να δέχεται μετανάστες που δεν βρίσκουν εργασία.

Όταν ο δημοσιογράφος παρατήρησε ότι εκπρόσωποι των μεταναστευτικών κοινοτήτων αποδίδουν μέρος αυτής της ανισότητας στις διακρίσεις, η απάντησή της ήταν απόλυτη.

«Όχι, αυτό δεν υπάρχει», δήλωσε. Και όταν ρωτήθηκε ξανά εάν θεωρεί πως δεν υπάρχουν διακρίσεις στη Γαλλία, επέμεινε, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για τη λιγότερο ρατσιστική χώρα στον κόσμο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο απελάσεων

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στο μοντέλο ενσωμάτωσης των μεταναστών στη γαλλική κοινωνία, με τη Λεπέν να αντιπαραβάλλει τη δική της αντίληψη με εκείνη των αγγλοσαξονικών χωρών.

Σύμφωνα με την Λεπέν, όποιος εγκαθίσταται στη Γαλλία οφείλει να εντάσσεται στην εθνική κοινότητα, αντί να διατηρεί μια ξεχωριστή κοινωνική ταυτότητα παράλληλα με τις υπόλοιπες.

Ερωτηθείσα εάν ως πρόεδρος θα υποστήριζε την επιστροφή μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, εφόσον δεν υιοθετούν τον γαλλικό τρόπο ζωής, η Λεπέν άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αναγκαστικής απομάκρυνσής τους.

Αν κάποιος δηλώνει ότι μισεί τη Γαλλία, περιφρονεί τον πολιτισμό της και αρνείται να σεβαστεί τους νόμους της, όπως είπε, η απάντηση είναι ότι μπορεί να φύγει. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να υποχρεωθεί να εγκαταλείψει τη χώρα.

Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, με ποια νομικά κριτήρια θα εφαρμοζόταν μια τέτοια πολιτική ή εάν θα αφορούσε και μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στη Γαλλία.

«Η άκρα Αριστερά δημιουργεί χάος»

Η Λεπέν εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στην άκρα Αριστερά, την οποία κατηγόρησε ότι ευθύνεται για τα επεισόδια και τις καταστροφές που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Αναγνώρισε ότι ορισμένα από τα αιτήματα των μαθητών είναι δικαιολογημένα και αξίζουν προσοχής, ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για βίαιες ενέργειες εναντίον πολιτών, αστυνομικών και δημόσιας περιουσίας.

Η ίδια απέδωσε την πολιτική και κοινωνική κρίση στο οικονομικό μοντέλο που ακολούθησε η Γαλλία τις προηγούμενες δεκαετίες, υποστηρίζοντας ότι η ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση έχει φτάσει στα όριά της.

Οι εκλογές του 2027 και η καταδίκη της

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο πολιτικό παρελθόν του Εθνικού Συναγερμού, με τον δημοσιογράφο να υπενθυμίζει ότι το κόμμα αντιμετωπιζόταν επί δεκαετίες ως ακραίο.

Ερωτηθείσα εάν άλλαξε η ίδια ή η γαλλική κοινωνία, η Λεπέν απέρριψε τον χαρακτηρισμό της φασίστριας, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμά της σέβεται τον πολιτικό πλουραλισμό.

«Δεν θα επιτρέψω να λένε ότι η Γαλλία έγινε εξτρεμιστική», ανέφερε, εκτιμώντας ότι οι ψηφοφόροι έχουν πλέον γνωρίσει καλύτερα τις θέσεις της.

Η Λεπέν, η οποία έχει ήδη διεκδικήσει τρεις φορές τη γαλλική προεδρία, επιδιώκει νέα υποψηφιότητα στις εκλογές της άνοιξης του 2027, ενώ εξακολουθεί να εκκρεμεί η δικαστική υπόθεση για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Τον Ιούλιο, εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της, αλλά περιόρισε την ποινή αποκλεισμού από δημόσια αξιώματα, επιτρέποντάς της να διεκδικήσει την προεδρία. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και έχει προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας.

Η νέα εμφάνισή της στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο συμπίπτει με την ενίσχυση της δημοτικότητάς της στις δημοσκοπήσεις και την αυξανόμενη αμφισβήτηση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Με τον Εμανουέλ Μακρόν να μην έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία, η γαλλική προεδρική αναμέτρηση του 2027 διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνική δυσαρέσκεια και η πόλωση έχουν μετατραπεί σε βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής αντιπαράθεσης.

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