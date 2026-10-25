Μαρίν Λεπέν: Επισήμως υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές - Μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα

Snapshot Η Μαρίν Λεπέν ξεκίνησε επίσημα την προεκλογική της εκστρατεία για γαλλικές προεδρικές εκλογές, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως το ακλόνητο φαβορί με στόχο την αποκατάσταση της τάξης και της εθνικής αυτοπεποίθησης.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Λεπέν να προηγείται με ποσοστό 32%-33,5%, σχεδόν διπλάσιο από τον αριστερό υποψήφιο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, και να κερδίζει άνετα τον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Σε περίπτωση νίκης, η Λεπέν θα σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας με πρωθυπουργό τον Ζορντάν Μπαρντελά και θα προωθήσει συνταγματικές αλλαγές που θα ενσωματώνουν την αρχή της «εθνικής κοινότητας».

Η προεκλογική της ατζέντα περιλαμβάνει αυστηρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, επαναφορά συνοριακών ελέγχων, αυτόματες απελάσεις και οικονομικές μεταρρυθμίσεις με φοροελαφρύνσεις και ενίσχυση της βιομηχανίας.

Η Λεπέν δεσμεύεται να μη συμμετέχει η Γαλλία σε ξένους πολέμους και να περιορίσει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως να αναφέρεται σε αποχώρηση από αυτήν. Snapshot powered by AI

Την επίσημη έναρξη της προεκλογικής της εκστρατείας για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους κήρυξε η Μαρίν Λεπέν, εμφανιζόμενη ως το ακλόνητο φαβορί και δεσμευόμενη να αποκαταστήσει την τάξη και την εθνική αυτοπεποίθηση στη χώρα.

Σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και οικονομικής αναταραχής για τη Γαλλία, η επικεφαλής της ακροδεξιάς επέλεξε να εκφωνήσει την πρώτη της ομιλία στην Ορλεάνη, γενέτειρα της Ζαν ντ’ Αρκ και ιστορικό σύμβολο για τους Γάλλους εθνικιστές. Απευθυνόμενη στο ακροατήριό της, παρουσίασε τον εαυτό της ως τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να αντιμετωπίσει τις αλλεπάλληλες κρίσεις ασφαλείας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν ζούμε το τέλος του κόσμου αλλά το τέλος ενός κόσμου, του δικού τους κόσμου», αναφερόμενη στο πολιτικό κατεστημένο.

Η εκστρατεία της ξεκινά με σημαντική δημοσκοπική ώθηση, η οποία ενισχύθηκε από τις πρόσφατες μαζικές διαμαρτυρίες και τα βίαια επεισόδια για το κόστος διαβίωσης. Νέα δημοσκόπηση αποτυπώνει την ευρεία στροφή των ψηφοφόρων μακριά από τα παραδοσιακά κόμματα, δίνοντας στη Λεπέν ποσοστό 32% έως 33,5%, σχεδόν διπλάσιο από το 17% του αριστερού υποψηφίου Ζαν-Λυκ Μελανσόν. Ταυτόχρονα, οι μετρήσεις δείχνουν ότι η Λεπέν θα επικρατούσε με άνεση στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, που είναι προγραμματισμένος για τις αρχές Μαΐου.

Σχέδιο διακυβέρνησης, Μπαρντελά και συνταγματικές αλλαγές

Στο πεδίο της επόμενης μέρας, η Λεπέν ανακοίνωσε ότι σε περίπτωση νίκης της θα σχηματίσει πλουραλιστική κυβέρνηση «εθνικής ενότητας», με πρωθυπουργό τον πρόεδρο του κόμματος Εθνική Συσπείρωση (RN), Ζορντάν Μπαρντελά. Ο ίδιος επανεξελέγη πρόεδρος στο συνέδριο του κόμματος, αν και η ομιλία του διακόπηκε από ακτιβιστές εβραϊκής φοιτητικής ένωσης που τον κατηγορούν για παλαιότερες αντισημιτικές δηλώσεις, ισχυρισμούς τους οποίους ο ίδιος διαψεύδει.

Παράλληλα, η Λεπέν δεσμεύτηκε να ενσωματώσει στο γαλλικό Σύνταγμα την αρχή της «εθνικής κοινότητας», απορρίπτοντας πλήρως τον κοινοτισμό, ενώ διαβεβαίωσε ότι το κράτος που οραματίζεται θα αποτελέσει ένα πατριωτικό και όχι κομματικό εγχείρημα. Στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, τόνισε ότι δεν πρόκειται να εμπλέξει τη Γαλλία σε ξένους πολέμους, επιδιώκοντας να καταστήσει τη χώρα «έθνος ειρήνης».

Σκληρή ατζέντα στο μεταναστευτικό και οικονομικές υποσχέσεις

Η προεκλογική ατζέντα της Λεπέν εστιάζει στην «εθνική αναγέννηση», με κεντρικό πυλώνα τη «μηδενική ανοχή» στην εγκληματικότητα. Υποσχέθηκε την άμεση επαναφορά των συνοριακών ελέγχων, την αυτόματη απέλαση αλλοδαπών παραβατών και την πάταξη των συμμοριών ναρκωτικών. Πάντως, η ίδια ενδέχεται να διεξαγάγει την προεκλογική της εκστρατεία φέροντας ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», καθώς εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσης που έχει ασκήσει κατά της καταδίκης της για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην οικονομία, προανήγγειλε δημοσιονομική πειθαρχία, φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις, μείωση της γραφειοκρατίας και ενίσχυση της βιομηχανίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ απέκλεισε κάθε νέα αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Τέλος, αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απέφυγε τις αναφορές σε αποχώρηση της Γαλλίας, θέτοντας ωστόσο ως προτεραιότητα τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων των Βρυξελλών και την αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας στους νόμους και τα σύνορα.

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