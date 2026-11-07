Γαλλία: Νέος γύρος διαδηλώσεων από συνδικάτα και νέους με επεισόδια και τουλάχιστον 15 συλλήψεις

Snapshot Οι σημερινές διαδηλώσεις στη Γαλλία, με συμμετοχή λιγότερων διαδηλωτών σε σχέση με προηγούμενες εβδομάδες, συνοδεύτηκαν από εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και 15 συλλήψεις.

Οι συγκρούσεις με την αστυνομία προκλήθηκαν κυρίως από ομάδες που πέταξαν αντικείμενα και έβαλαν φωτιές, ενώ διαδηλωτές κατήγγειλαν βία από αστυνομικούς.

Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει περίπου 70.000 αστυνομικούς σε όλη τη χώρα για την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων.

Τη Δευτέρα θα διεξαχθεί κοινωνικός διάλογος μεταξύ κυβέρνησης, συνδικάτων και εργοδοτών για τα αιτήματα σχετικά με τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη.

Τα κύρια συνδικάτα δηλώνουν ότι η κινητοποίηση θα συνεχιστεί έως ότου δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις στα αιτήματα των εργαζομένων και των άλλων κοινωνικών ομάδων. Snapshot powered by AI

Με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία και τουλάχιστον 15 συλλήψεις κατέληξαν οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και σήμερα στο Παρίσι αλλά και άλλες πόλεις της Γαλλίας.

Πρόκειται για την 4η συνεχόμενη εβδομάδα όπου το κίνημα νέων, τα κίτρινα γιλέκα αλλά και πολλά ακόμη συνδικάτα, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των πόλεων προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια, τις ελλείψεις στην Παιδεία και το στεγαστικό. Η σημερινή διαδήλωση αν και μαζική, κατέγραψε λιγότερους συμμετέχοντες σε σχέση με εκείνες των προηγούμενων ημερών, αλλά και της γενικής απεργίας την περασμένη Πέμπτη.

Οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 250.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων 75.000 στο Παρίσι, πολύ λιγότερους από τους 800.000 ή 500.000 που συμμετείχαν σύμφωνα με τους ίδιους τα προηγούμενα Σάββατα. Οι αρχές δήλωσαν επίσημα 146.000 άτομα σε όλη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων 46.000 στο Παρίσι.

Συγκρούσεις με την αστυνομία

Οι σημερινές διαδηλώσεις εκτυλίχθηκαν ομαλά, όμως στο τέλος ορισμένες ομάδες ατόμων πέταξαν αντικείμενα στην αστυνομία και έβαλαν φωτιές, με αποτέλεσμα να γίνει ρίψη δακρυγόνων και να ξεσπάσει βία.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι διαδηλωτές ανέφεραν αδικαιολόγητη βία απότους αστυνομικούς, χτυπώντας τους με γκλοπ, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 15 συλλήψεις. Στη Λυών, μαθητές έβαλαν φωτιά στην είσοδο ενός Λυκείου. Στο Παρίσι, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε.

Περίπου 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Προσεχώς συνάντηση κυβέρνησης με συνδικάτα

Η νέα κινητοποίηση σήμερα έχει στόχο να διατηρήσει την πίεση, δύο ημέρες πριν από τον κοινωνικό διάλογο με τα συνδικάτα και τη γαλλική εργοδοσία που συγκαλεί η κυβέρνηση τη Δευτέρα το πρωί και τις συναντήσεις με μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις το απόγευμα.

Σε επιστολή του χθες στους κοινωνικούς εταίρους, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, διαβεβαίωσε ότι «(ακούει) τις προσδοκίες που διατυπώνονται για τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη» και τις «ανησυχίες» των εργοδοτών. Ο διάλογος θα «επιτρέψει να παρουσιαστούν συγκεκριμένες απαντήσεις στις προσδοκίες των Γάλλων», δήλωσε.

Τα οκτώ κύρια εθνικά συνδικάτα έχουν ήδη δηλώσει ότι θα λάβουν θέση ήδη από το βράδυ της Δευτέρας. «Το μόνο πράγμα που θα σταματήσει την κινητοποίηση είναι η απάντηση στα αιτήματα που διατυπώνονται εδώ και εβδομάδες από εργαζόμενους, δημόσιους υπαλλήλους, νέους και συνταξιούχους», έγραψαν σήμερα.

Η κυβέρνηση υπονοεί εδώ και ημέρες ότι είναι ανοιχτή σε ένα μέτρο που αφορά τον κατώτατο μισθό, αλλά το εύρος του πιθανότατα δεν θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συνδικάτων.

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