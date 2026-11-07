Γαλλία: Νέος γύρος κινητοποιήσεων ενόψει της συνάντησης συνδικάτων – κυβέρνησης

Νέος γύρος κινητοποιήσεων πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο (7/11) στη Γαλλία, με τη συμμετοχή κυρίως μαθητικών και φοιτητικών οργανώσεων, καθώς και αριστερών συνδικάτων, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις συναντήσεις που θα έχει τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί με εκπροσώπους των συνδικάτων.

Στο Παρίσι, η πορεία αναμένεται να κινηθεί από την Πλατεία της Δημοκρατίας προς την Πλατεία του Έθνους, ακολουθώντας τη διαδρομή που είχε ακολουθηθεί και στις πρόσφατες μαζικές διαδηλώσεις. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν υπάρχει πλήρης στήριξη από όλα τα συνδικάτα, με τη σημερινή κινητοποίηση να έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση ενόψει των διαβουλεύσεων της ερχόμενης εβδομάδας.

Τα συνδικάτα αναμένουν τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Δευτέρας προτού αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους και το εάν θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις σε πανεθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, με περίπου 70.000 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι να αποτραπούν επεισόδια, λεηλασίες και βανδαλισμοί, ανάλογα με εκείνα που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενες διαδηλώσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στις αρχές διάσπαρτες ομάδες διαδηλωτών που επιχειρούν να κινηθούν προς τα κέντρα των πόλεων, παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί. Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους και φιλτράρουν τις μετακινήσεις προς ευαίσθητες περιοχές, επιδιώκοντας να διατηρήσουν την τάξη κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.