Μοτοπορεία και αγώνας δρόμου για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη

Μοτοπορεία μνήμης από τα Μάλγαρα στα Τέμπη και αγώνας δρόμου από τη Λάρισα, για τους 57 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Συμβολική μοτοπορεία, από τα διόδια των Μαλγάρων έως τα Τέμπη, στο σημείο όπου πριν από δύο χρόνια σημειώθηκε το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς, από δεκάδες μοτοσικλετιστές από τη Θεσσαλονίκη, την Πιερία, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, Κυριακή 8 Μαρτίου 2026. (EUROKINISSI)
Εκατοντάδες αναβάτες μηχανών συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής στα διόδια των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συμβολική μοτοπορεία μέχρι τα Τέμπη και να βρεθούν στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Στόχος της μοτοπορείας μνήμης, που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά, είναι να σταλεί μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης στους γονείς και τους συγγενείς των 57 θυμάτων. «Ενώνουμε τις μηχανές, τις ψυχές και τις καρδιές μας για τα Τέμπη», ανέφεραν οι διοργανωτές με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό δυστύχημα.

Από τα Μάλγαρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, ξεκίνησαν περίπου 400 δίκυκλα με 750 αναβάτες. Όπως υποστήριξαν οι διοργανωτές, η συμμετοχή ήταν ακόμα μεγαλύτερη από πέρυσι.

[385294] ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΜΟΤΟΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (EUROKINISSI)
Αγώνας δρόμου με τον πατέρα του Γεράσιμου συμμετέχοντα

Την ίδια στιγμή, πραγματοποιήθηκε κι αγώνας δρόμου στη μνήμη των θυμάτων, από τον Σύλλογο Δρομέων Φαλάνης. Ο αγώνας περιλάμβανε διαδρομές 30 χλμ., 15 χλμ. και 5 χλμ., και τερματισμό στο σημείο της τραγωδίας.

Στον αγώνα πήρε μέρος κι ο πατέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της φονικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος παραμένει σε κωματώδη κατάσταση.

