Η Τεχνητή Νοημοσύνη «ζωντάνεψε» το μπρούντζινο άλογο της Λάρισας

«Θύμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης έπεσε και το περίφημο γλυπτό άλογο, κάτω από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Λάρισας.

Ένα νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει το άλογο να... «ζωντανεύει», να κατεβαίνει από το μάρμαρο και να καλπάζει!

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Το γλυπτό φιλοτεχνήθηκε το 1994 από τον αείμνηστο γλύπτη και ζωγράφο Μίλτο Παπαστεργίου. Πρόκειται για γλυπτό από μπρούντζο, που βρίσκεται δίπλα στον κυκλικό κόμβο ανάμεσα στην πεζογέφυρα του Αλκαζάρ και τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου.