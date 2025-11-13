Αθήνα και Πειραιάς στις κορυφαίες «αυθεντικές» γαστρονομικές πόλεις της Ευρώπης

Στιγμιότυπο από την τελετή έναρξης του 4ου γαστρονομικού φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά "PIRAEUS TASTE FESTIVAL SEA FOOD AND MORE" στο Μικρολίμανο. Μια από τις δράσεις που επιβεβαιώνουν τη σταθερή επένδυση του Δήμου στο γαστρονομικό τουρισμό - και δικαιώνουν τη διάκριση του Πειραιά ως μία από τις πιο “αυθεντικές” γαστρονομικές πόλεις της Ευρώπης

Μια σημαντική διάκριση για τη γαστρονομία της Ελλάδας φέρνει πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα της ταξιδιωτικής εταιρείας «Saga Holidays», η οποία ανέδειξε τον Πειραιά και την Αθήνα ανάμεσα στις πιο «αυθεντικές» γαστρονομικές πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, ο Πειραιάς κατέκτησε τη 2η θέση, πίσω από τη Βουδαπέστη, ενώ η Αθήνα ακολουθεί στην 3η θέση, αφήνοντας πίσω παραδοσιακά «γαστρονομικά βαριά χαρτιά» όπως η Λυών της Γαλλίας, το Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας και η Νάπολη της Ιταλίας.

Η έρευνα της Saga ανέλυσε περισσότερα από 5.000 εστιατόρια σε 125 ευρωπαϊκές πόλεις, χρησιμοποιώντας δεδομένα από κριτικές της Google. Κύρια κριτήρια αποτέλεσαν η συχνότητα χρήσης των λέξεων «authentic» (αυθεντικό) και «traditional» (παραδοσιακό), καθώς και οι συνολικές αξιολογήσεις των πελατών.

Η Βουδαπέστη κατέλαβε την πρώτη θέση χάρη στη συνεχή γαστρονομική της ανάπτυξη και τα νέα βραβευμένα εστιατόρια με αστέρια Michelin.

Οι 10 πιο «αυθεντικές» γαστρονομικές πόλεις της Ευρώπης Σύμφωνα με την έρευνα της ταξιδιωτικής εταιρείας Saga Holidays, ο Πειραιάς και η Αθήνα συγκαταλέγονται ανάμεσα στις κορυφαίες πόλεις της Ευρώπης για αυθεντικές γευστικές εμπειρίες, καταλαμβάνοντας τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα -πίσω από τη Βουδαπέστη, που βρέθηκε στην κορυφή της λίστας

Ωστόσο, η έκπληξη της λίστας ήρθε από την Ελλάδα, με τον Πειραιά να αναδεικνύεται ως θαλασσινός παράδεισος για τους λάτρεις των θαλασσινών — από χταπόδι στα κάρβουνα και μύδια, μέχρι παραδοσιακές ψαρόσουπες και λουκουμάδες με μέλι.

«Μέσω της πρωτοβουλίας Destination Piraeus, τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει συστηματικά στον γαστρονομικό τουρισμό, αναδεικνύοντας τη θαλασσινή του ταυτότητα και προβάλλοντας την πόλη ως προορισμό μοναδικών εμπειριών και γεύσεων. Με δράσεις όπως το Piraeus Taste Festival – Sea Food & More, τις συνεργασίες με επαγγελματίες της εστίασης και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα βιώσιμης και αυθεντικής τουριστικής ανάπτυξης, ο Πειραιάς έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον γαστρονομικό χάρτη της Ευρώπης», σχολιάζει ο δήμος Πειραιά.

https://www.instagram.com/p/DQzodQHjErQ/

Η Αθήνα, στη 3η θέση, επιβεβαιώνει τη δυναμική της ως σύγχρονος γαστρονομικός προορισμός που συνδυάζει τη μεσογειακή παράδοση με τη δημιουργική κουζίνα των νέων σεφ.

Στην πρώτη δεκάδα των πιο «αυθεντικών» γαστρονομικών πόλεων της Ευρώπης, σύμφωνα με τη «Saga», βρίσκονται επίσης η Βιέννη, η Βαλέτα, η Πράγα, η Βαρσοβία, το Μόναχο και το Μιλάνο.

Διαβάστε επίσης