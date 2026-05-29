«Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός στην Αθήνα για εξαφάνιση 66χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του Γεωργόπουλου Ιωάννη, 66 ετών, από την περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο 66χρονος εξαφανίστηκε τις πρωινές ώρες της 20ής Μαΐου 2026. Ο Ιωάννης Γεωργόπουλος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των οικείων του για την ασφάλειά του.

Η οργάνωση ενημερώθηκε για την υπόθεση σήμερα, Πέμπτη 29 Μαΐου 2026, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς υπάρχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο αγνοούμενος έχει ύψος 1,75 μ., ζυγίζει περίπου 50 κιλά, έχει σκούρα καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.