Καταγγελία για την Κέιτι Πέρι: Η Ρούμπι Ρόουζ την κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση

Snapshot Η Ρούμπι Ρόουζ κατηγορεί την Κέιτι Πέρι για σεξουαλική επίθεση σε νυχτερινό κέντρο της Μελβούρνης πριν από πάνω από δέκα χρόνια.

Η Κέιτι Πέρι αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς μέσω εκπροσώπου της, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς και επικίνδυνους.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις καταγγελίες της Ρόουζ.

Η Ρούμπι Ρόουζ υπέβαλε επίσημη αναφορά στην αστυνομία και δεσμεύτηκε να μην σχολιάζει δημόσια την υπόθεση πλέον.

Το 2010 υπήρχαν δημοσιεύματα που ανέφεραν κοινή έξοδο της Πέρι και της Ρόουζ στη Μελβούρνη, συμπεριλαμβανομένης επίσκεψης στο Spice Market.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τους ισχυρισμούς ότι η Κέιτι Πέρι επιτέθηκε σεξουαλικά την Αυστραλιανή ηθοποιό Ρούμπι Ρόουζ σε νυχτερινό κέντρο της Μελβούρνης πριν από περισσότερο από μία δεκαετία. Πρόκειται για κατηγορίες τις οποίες η Αμερικανίδα ποπ σταρ αρνείται κατηγορηματικά.

Η υπόθεση ήρθε στο φως νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν η Ρόουζ ισχυρίστηκε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Κέιτι Πέρι μου επιτέθηκε σεξουαλικά στο νυχτερινό κέντρο Spice Market στη Μελβούρνη. Ποιος νοιάζεται για το τι πιστεύει». Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε ως σχόλιο σε ανάρτηση που περιέγραφε την αντίδραση της Πέρι στην εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στο μουσικό φεστιβάλ Coachella.

Από την πλευρά της, η τραγουδίστρια διέψευσε τους ισχυρισμούς μέσω εκπροσώπου της, ο οποίος προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Οι ισχυρισμοί που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Ρούμπι Ρόουζ για την Κέιτι Πέρι δεν είναι μόνο κατηγορηματικά ψευδείς, αλλά αποτελούν επικίνδυνα και απερίσκεπτα ψέματα. Η κυρία Ρόουζ έχει ιστορικό διατύπωσης σοβαρών δημόσιων κατηγοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον διαφόρων ατόμων, ισχυρισμοί που έχουν επανειλημμένα διαψευστεί από τα κατονομαζόμενα πρόσωπα».

Στη συνέχεια, η Ρόουζ υποστήριξε στην πλατφόρμα Threads ότι σχεδίαζε να υποβάλει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία για το συμβάν. Σύμφωνα με άλλες αναρτήσεις της, η ηθοποιός βρισκόταν πρόσφατα στη Μελβούρνη. Αργά το βράδυ της Τρίτης προχώρησε σε νέα ενημέρωση αναφέροντας: «Τελευταία ενημέρωση για αυτό. Από σήμερα το απόγευμα έχω ολοκληρώσει όλες τις αναφορές μου. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ πλέον να σχολιάζω, να αναδημοσιεύω ή να μιλάω δημόσια για καμία από αυτές τις υποθέσεις ή για τα εμπλεκόμενα άτομα. Αυτό είναι ένα τυπικό αίτημα από την αστυνομία και από πολλές απόψεις αποτελεί μεγάλη ανακούφιση. Μπορώ να ξεκινήσω τη διαδικασία επούλωσης τώρα. Και να προχωρήσω προσωρινά μπροστά».

Να σημειωθεί ότι το 2010, δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι η Πέρι και η Ρόουζ είχαν βγει μαζί στη Μελβούρνη τη νύχτα της 6ης Αυγούστου και είχαν επισκεφθεί μεταξύ άλλων το Spice Market.

Διαβάστε επίσης