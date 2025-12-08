Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι επισημοποίησαν τη σχέση τους: Οι φωτογραφίες τους από την Ιαπωνία

Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με κοινές φωτογραφίες από το Τόκιο, μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους στο Παρίσι.

Newsbomb

Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι επισημοποίησαν τη σχέση τους: Οι φωτογραφίες τους από την Ιαπωνία
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι επισημοποίησαν τη σχέση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ενός παριζιάνικου καμπαρέ.

Σε σειρά φωτογραφιών και βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram το Σάββατο, με το σχόλιο «Στο Τόκιο σε περιοδεία, και πολλά άλλα», η τραγουδίστρια επιτυχιών όπως «I Kissed a Girl» και «California Gurls», εμφανίζεται στην ιαπωνική πρωτεύουσα με τον Τζάστιν Τριντό, με το ζευγάρι να ποζάρει δίπλα δίπλα, να τρώει σούσι και να είναι μέσα σε ένα μουσείο.

https://www.instagram.com/p/DR7MEYMkSwx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο ίδιος ο Τζάστιν Τριντό είχε σχολιάσει μια φωτογραφία του ζευγαριού που ποζάρει δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, την οποία δημοσίευσε ο Ιάπωνας ηγέτης. «Η Κέιτι και εγώ ήμασταν ενθουσιασμένοι που είχαμε την ευκαιρία να καθίσουμε δίπλα σας», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Ο 53χρονος πολιτικός και η 41χρονη τραγουδίστρια εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι - χέρι στα τέλη Οκτωβρίου στο κόκκινο χαλί ενός παριζιάνικου καμπαρέ.

Ο Τριντό παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού τον Μάρτιο, έπειτα από δέκα χρόνια στην ηγεσία του Καναδά. Ο ίδιος και η σύζυγός του Σοφί Γκρεγκουάρ, οι οποίοι έχουν τρία παιδιά, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το καλοκαίρι του 2023.

Η Κέιτι Πέρι ζούσε με τον Βρετανό ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:44ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 23 θέσεις στο ΕΑΠ (ΔΕ)

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν: H Γαλλία καλεί τους πολίτες της να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος

00:56ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Πάνω από δύο ώρες η καθυστέρηση στο δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη

00:32LIFESTYLE

Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι επισημοποίησαν τη σχέση τους: Οι φωτογραφίες από το ταξίδι στην Ιαπωνία

00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος: Αγωνία για Γκατσίνοβιτς | Θα υποβληθεί σε εξετάσεις τη Δευτέρα (08/12)

23:58LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: «Στο τέλος πληρώνεις το τίμημα, όχι με το ίδιο νόμισμα»

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος, Νίκολιτς: «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, με Σαμσουνσπόρ το πιο δύσκολο παιχνίδι»

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Απέτυχε το πραξικόπημα στη Μπενίν - «Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο»

23:40LIFESTYLE

Alexandra Breckenridge: Αποκάλυψε την χριστουγεννιάτικη παράδοση που έχει περάσει στα παιδιά της

23:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά - Είχαν στην κατοχή τους κάνναβη, κοκαΐνη και χιλιάδες ευρώ

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο 2025: Πότε ξεκινά - Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακή εικόνα: Το «πραγματικό» χρώμα του Άρη - Όχι και τόσο «κόκκινος» πλανήτης

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Στο... κυνήγι του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, στο -15 ο Παναθηναϊκός

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ντύθηκε» στα λευκά ο Ομαλός  – Εντυπωσιακές εικόνες από το Ξυλόσκαλο

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1: «Έλαμψαν» Γιόβιτς και Πινέδα, συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής!

22:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1 (τελικό): Έκτη διαδοχική νίκη για την «Ένωση»! - Δείτε τα γκολ

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του δύο ετών παιδιού που κατασπάραξε το pitbull

22:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Άρης, Λουτσέσκου: «Πρέπει να χτιστεί ένα άγαλμα για τον Τάισον στην Τούμπα»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Επαναλειτουργεί από αύριο Δευτέρα (8/12) το Μετρό Θεσσαλονίκης - Όλα τα δρομολόγια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα, ποια ενισχύονται

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του δύο ετών παιδιού που κατασπάραξε το pitbull

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακή εικόνα: Το «πραγματικό» χρώμα του Άρη - Όχι και τόσο «κόκκινος» πλανήτης

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν: H Γαλλία καλεί τους πολίτες της να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία είναι κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

21:55LIFESTYLE

Cher: Σχεδιάζει να παντρευτεί τον κατά 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της πριν κλείσει τα 80 της

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καταδρομική επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης

12:20LIFESTYLE

Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου

19:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία έρχονται πιο κοντά: «Συμφωνούμε με το όραμα Τραμπ» διαμηνύει η Μόσχα - «Το ουκρανικό δεν είναι πια προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον»

23:58LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: «Στο τέλος πληρώνεις το τίμημα, όχι με το ίδιο νόμισμα»

18:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Ιστορικό ρεκόρ στο ελληνικό πρωτάθλημα - Βίντεο με τις 12 τρίποντες «βόμβες»

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Τα highlights του αγώνα στη Λάρισα για τη Super League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ