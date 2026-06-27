Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βούτσιτς
Ο πρόεδρος της Σερβίας ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί τις επόμενες εβδομάδες προκειμένου η χώρα να πάει σε πρόωρες κάλπες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.
- Η παραίτηση του Βούτσιτς σχετίζεται με την προκήρυξη πρόωρων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών.
- Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς επρόκειτο να λήξει στα μέσα του 2027.
Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων και ανακοίνωσε πρόωρες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στη χώρα.
«Θα παραμείνω πρόεδρος μόνο για μερικές εβδομάδες και μετά θα παραιτηθώ», ανέφερε ο Βούτσιτς στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια μιας φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς έληγε στα μέσα του 2027.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:02 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε επιθέματα βιταμινών
18:44 ∙ WHAT THE FACT
Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος «καρχαρία-φάντασμα»
17:42 ∙ LIFESTYLE