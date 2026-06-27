Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βούτσιτς

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς βρίσκεται στον προεδρικό θώκο από το 2017. Ήταν επίσης πρωθυπουργός από το 2014 έως το 2017. (AP Photo/Darko Vojinovic)

Snapshot Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Η παραίτηση του Βούτσιτς σχετίζεται με την προκήρυξη πρόωρων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών.

Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς επρόκειτο να λήξει στα μέσα του 2027. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων και ανακοίνωσε πρόωρες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στη χώρα.

«Θα παραμείνω πρόεδρος μόνο για μερικές εβδομάδες και μετά θα παραιτηθώ», ανέφερε ο Βούτσιτς στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια μιας φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς έληγε στα μέσα του 2027.