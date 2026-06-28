Σερβία: Οι επόμενες κινήσεις του Βούτσιτς μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών

«Θα είμαι πρόεδρος μόνο για μερικές εβδομάδες και μετά θα παραιτηθώ», ανέφερε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεκσάνταρ Βούτσιτς, στους υποστηρικτές του, σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στο Βελιγράδι, ενώ, η δεύτερη και τελευταία θητεία του κανονικά θα έληγε στα μέσα του 2027.

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από ενάμιση χρόνο κινητοποιήσεων με πρωτοβουλία φοιτητών, που «πυροδοτήθηκαν» από την κατάρρευση στεγάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ, στη βόρεια Σερβία, όπου σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι. Οι διαδηλωτές εδώ και καιρό ζητούν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Η προαναγγελία του Βούτσιτς ακολουθεί πρόσφατες δηλώσεις περί ενδεχόμενης παραίτησης, στον απόηχο φημών ότι ίσως επιχειρήσει να επιστρέψει στον πρωθυπουργικό θώκο, τον οποίο κατείχε την περίοδο 2014 – 2017.

Όπως επεσήμανε, θα βοηθήσει το κόμμα του, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα, να εξασφαλίσει τη νίκη στις επερχόμενες κάλπες, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που αρχικά είχαν προγραμματιστεί για το επόμενο έτος.

Ο Βούτσιτς δεν διευκρίνισε την ακριβή ημερομηνία της παραίτησης, ούτε πότε θα διαλυθεί η Βουλή, απαραίτητη διαδικασία για τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.