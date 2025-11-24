Απίστευτο και όμως αληθινό: Πολιτικός στη Ναμίμπια με το όνομα Αδόλφος Χίτλερ... εκλέγεται!

Ο Ναμιμπιανός πολιτικός Αδόλφος Χίτλερ Ουνόνα, που φέρει το αμφιλεγόμενο όνομα λόγω ενός –όπως λέει– ατυχούς λάθους του πατέρα του, φαίνεται πως ετοιμάζεται να καταγράψει ακόμη μία εκλογική επιτυχία.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των πρόωρων εκλογών, διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στην περιφέρεια Ομπουντζά, όπου ήδη από το 2020 είχε εκλεγεί με συντριπτικό ποσοστό 85%.

Η ιδιότυπη ιστορία πίσω από το όνομα

Το πλήρες όνομά του είναι Adolf Hitler Uunona και έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν εξελέγη για πρώτη φορά με το κόμμα Swapo, το οποίο κυριαρχεί πολιτικά στη Ναμίμπια εδώ και δεκαετίες.

Ο ίδιος έχει εξηγήσει επανειλημμένα ότι ο πατέρας του του έδωσε το όνομα χωρίς να γνωρίζει ποιος πραγματικά ήταν ο ηγέτης των Ναζί ή τι αντιπροσώπευε ιστορικά. Όπως είχε δηλώσει στο BBC, μεγαλώνοντας κατάλαβε το βάρος και τη σημασία του ονόματος, αλλά δεν μπορούσε πλέον να το αλλάξει.

«Όταν ήμουν παιδί ήταν απλώς ένα όνομα, αργότερα συνειδητοποίησα τι συμβόλιζε αυτός ο άνθρωπος και τι είχε επιχειρήσει να κάνει στον κόσμο, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι γι’ αυτό», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ξεκάθαρη στάση απέναντι στους συνειρμούς

Παρά τις αναφορές και τα αρνητικά σχόλια που προκαλεί διεθνώς το όνομά του, ο Ουνόνα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ιδεολογίες του ναζισμού.

Μιλώντας και σε γερμανικά μέσα, είχε σχολιάσει με χιούμορ πως το γεγονός ότι λέγεται Αδόλφος Χίτλερ δεν σημαίνει ότι θέλει να «κατακτήσει» την περιοχή Οσάνα ή να διεκδικήσει παγκόσμια κυριαρχία.

Η επανεκλογή του φαίνεται πλέον σχεδόν δεδομένη, καθώς τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι διατηρεί ευρεία αποδοχή από τους ψηφοφόρους της περιοχής. Παρά τον διεθνή θόρυβο γύρω από το όνομά του, σε τοπικό επίπεδο κρίνεται κυρίως για το έργο και τη δράση του ως εκπρόσωπος του Swapo.

Η περίπτωση του Αδόλοφου Χίτλερ Ουνόνα παραμένει μια από τις πιο παράδοξες ιστορίες της σύγχρονης πολιτικής σκηνής στην Αφρική, συνδυάζοντας ένα φορτισμένο ιστορικά όνομα με μια καθαρά τοπική πολιτική πορεία που συνεχίζει να εξελίσσεται.