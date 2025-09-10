Αμερικανίδα κερδίζει χιλιάδες δολάρια τον μήνα… μόνο με τη φωνή της

Μια Αμερικανίδα μητέρα τριών παιδιών ισχυρίζεται ότι κερδίζει χιλιάδες δολάρια απλώς χρησιμοποιώντας τη φωνή της χάρη στο βρετανικό κοινό της και όπως φαίνεται, αυτό είναι δυνατό και για άλλους. Η Χόλι Τζέιν, 42 ετών, δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans, κατάφερε να μετατρέψει την προφορά της σε μια πολύ επικερδή δραστηριότητα, παρά τα στερεότυπα που την περιγράφουν ως «χαζή ξανθιά Αμερικανίδα».

Με περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και ισχυρή βάση θαυμαστών σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans, η Χόλι κερδίζει περίπου 20.000 δολάρια τον μήνα μόνο από ηχογραφημένα φωνητικά μηνύματα, προσθέτοντας αυτά στο ήδη εντυπωσιακό μηνιαίο εισόδημά της που φτάνει τα 80.000 δολάρια.

Από απλά «Καλημέρα» με τα ονόματα των θαυμαστών έως μηνύματα για τον ύπνο, αποσπάσματα από τη Βίβλο ή ακόμα και ρόλους με ερωτικό περιεχόμενο, η φωνή της έχει… τιμή. Η Χόλι χρεώνει περίπου 20 δολάρια για ένα σύντομο μήνυμα και έως 100 δολάρια για πιο σύνθετες ηχογραφήσεις.

«Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η προφορά μου θα γινόταν τόσο πολύτιμη», παραδέχεται η ίδια. «Οι θαυμαστές τρελαίνονται γι’ αυτήν, και πλέον τα φωνητικά μηνύματα αποτελούν σημαντικό κομμάτι των εσόδων μου».

Η Χόλι μοιράζεται ότι λαμβάνει καθημερινά 6 έως 8 αιτήματα για φωνητικά μηνύματα, ενώ κάποιες φορές της ζητούν να παίξει συγκεκριμένους, σκανδαλώδεις ρόλους, όπως φίλη της συζύγου, συνάδελφο ή αδελφή του συζύγου, χρησιμοποιώντας ονόματα για να γίνει πιο ρεαλιστικό.

Η ίδια ξεκίνησε στο OnlyFans το 2021, αφήνοντας τη δουλειά της ως υπεύθυνη πρόσληψης νοσηλευτών, και μέσα σε λίγους μήνες κέρδιζε τεράστια ποσά, με τον καλύτερο μήνα να φτάνει τα 250.000 δολάρια.