Καλοβλέπουν το Onlyfans ακόμη και τα 12χρονα - Νέα αποκαλυπτική μελέτη

Την κοινωνική διάσταση της χρήσης της πλατφόρμας ερωτικού περιεχομένου Onlyfans αποτυπώνει μια νέα μελέτη στην Ισπανία, η οποία μπορεί να διεξήχθη σε στενό κύκλο συμμετεχόντων, ωστόσο τα αποτελέσματά της εν πολλοίς αποτελούν δείγμα γραφής.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Sexuality & Culture διαπίστωσε ότι πολλοί έφηβοι στην Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι μόλις 12 ετών, όχι μόνο γνωρίζουν το OnlyFans, αλλά το θεωρούν και έναν βιώσιμο και ακόμη και παραγωγικό τρόπο για να βγάλουν χρήματα.

Σε ομαδικές συζητήσεις με περισσότερους από 160 εφήβους, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι πλατφόρμες που προωθούν ερωτικό περιεχόμενο επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι —ειδικά τα κορίτσια—αντιλαμβάνονται τις οικονομικές ευκαιρίες, την αυτοεκτίμηση και τη σεξουαλικότητα. Οι έφηβοι συχνά χαρακτήριζαν τη δημιουργία περιεχομένου ως προσωπική επιλογή ή έκφραση της αυτοδιάθεσης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα μέσα ενημέρωσης και η κανονικοποίηση της ερωτικής αυτοπαρουσίασης επηρεάζουν την ανάπτυξη των εφήβων. Καθώς το OnlyFans και παρόμοιες πλατφόρμες προωθούνται όλο και περισσότερο στα mainstream μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ερευνητές προσπάθησαν να κατανοήσουν πώς οι έφηβοι αντιλαμβάνονται αυτά τα μηνύματα.

Ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για το αν οι έφηβοι εσωτερικεύουν τις νόρμες και τις ιδέες σχετικά με το φύλο και την... οικειότητα ως προϊόν που μπορεί να αποφέρει κέρδος.

«Ανησυχούσαμε όλο και περισσότερο για τον αντίκτυπο της υπερσεξουαλικής ψηφιακής κουλτούρας στους εφήβους, ειδικά για την κανονικοποίηση πλατφορμών όπως το OnlyFans στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Kristel Anciones-Anguita, υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Αλκάλα. «Αν και αυτές οι πλατφόρμες είναι νομικά περιορισμένες σε ενήλικες, οι ανήλικοι όχι μόνο έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό τους, αλλά και το ενσωματώνουν στις καθημερινές πολιτιστικές και επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Θέλαμε να διερευνήσουμε πώς αυτή η έκθεση επηρεάζει την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, τις αντιλήψεις τους για το φύλο και τις απόψεις τους για την οικειότητα και την επιτυχία».

Η μελέτη, η μέθοδος και τα βασικά στοιχεία

Για να διερευνήσουν αυτά τα ζητήματα, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια ποιοτική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 164 μαθητές γυμνασίου ηλικίας 12 έως 16 ετών από αστικές και αγροτικές περιοχές της Γκουανταλαχάρα στην Ισπανία.

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε συζητήσεις ομάδων εστίασης στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μέθοδο που ονομάζεται αναστοχαστική θεματική ανάλυση για να εντοπίσουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι περιέγραφαν την κατανόησή τους για το OnlyFans, τις συνήθειες χρήσης των μέσων και τη στάση τους απέναντι στο σεξουαλικό περιεχόμενο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμη και οι νεαροί έφηβοι έχουν μια εξελιγμένη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του OnlyFans. Πολλοί περιέγραψαν λεπτομερώς το επιχειρηματικό μοντέλο της πλατφόρμας, εξηγώντας πώς οι συνδρομητές πληρώνουν για αποκλειστικό περιεχόμενο και πώς τα κέρδη εξαρτώνται από τη δημοτικότητα, τη συχνότητα των πρωταγωνιστών.

Επιλογή και για τα αγόρια, οι εντυπώσεις των εφήβων

Οι συμμετέχοντες συχνά αναφέρονταν στην εξωτερική εμφάνιση των κοριτσιών ως βασικό παράγοντα επιτυχίας, υποδηλώνοντας ότι όσες ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα πρότυπα ομορφιάς έχουν περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν χρήματα. Μερικοί αγόρια περιέγραψαν επίσης την πλατφόρμα ως μια ρεαλιστική επιλογή για το δικό τους μέλλον, αν και γενικά την θεωρούσαν πιο επικερδή για τις γυναίκες.

Ενώ μερικοί έφηβοι εξέφρασαν την αμηχανία τους για το σεξουαλικό περιεχόμενο που σχετίζεται με το OnlyFans, άλλοι χαρακτήρισαν τη συμμετοχή ως μια λογική οικονομική απόφαση, ειδικά για τα κορίτσια που ενδέχεται να μην ακολουθήσουν παραδοσιακή εκπαίδευση ή απασχόληση.

Τα κορίτσια ειδικότερα αναγνώρισαν την ένταση μεταξύ της ελεύθερης βούλησης και του εξαναγκασμού. Μερικές είπαν ότι ήταν προσωπική επιλογή, ενώ άλλες επεσήμαναν ότι οι οικονομικές ανάγκες συχνά κάνουν την απόφαση να φαίνεται λιγότερο δύσκολη.

Μερικές το συνέκριναν ακόμη και με την πορνεία, αμφισβητώντας αν κάποιος επιλέγει πραγματικά να πουλήσει οικείο περιεχόμενο όταν αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Αυτή η ένταση αντανακλούσε ευρύτερες ανησυχίες στη βιβλιογραφία σχετικά με το πώς η γλώσσα της ενδυνάμωσης μπορεί να καλύψει βαθύτερες ανισορροπίες εξουσίας.

Η προώθηση σε άλλες πλατφόρμες

Η προώθηση του OnlyFans σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το Twitter αναδείχθηκε επίσης ως σημαντική επιρροή. Οι έφηβοι ανέφεραν ότι έβλεπαν συχνά αναρτήσεις ή διαφημίσεις για την πλατφόρμα, που συχνά περιείχαν ιστορίες ανθρώπων που κέρδιζαν χιλιάδες ευρώ το μήνα μοιράζοντας ερωτικές φωτογραφίες ή βίντεο. Ορισμένοι μαθητές είχαν λάβει άμεσα μηνύματα που τους ενθάρρυναν να δημιουργήσουν περιεχόμενο ή να εγγραφούν σε λογαριασμούς. Αρκετά κορίτσια ανέφεραν ότι τους έστελναν ανεπιθύμητες προκλητικές εικόνες μαζί με προσκλήσεις να εγγραφούν στην πλατφόρμα.

Τα αγόρια, από την άλλη πλευρά, ανέφεραν ότι έβλεπαν αναδυόμενες διαφημίσεις ή πειρατικό περιεχόμενο σε ομαδικές συνομιλίες και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Telegram ή το Discord. Πολλοί παραδέχτηκαν ότι είχαν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο παρά τους περιορισμούς ηλικίας του OnlyFans, περιγράφοντας διάφορους τρόπους για να παρακάμψουν τα συστήματα επαλήθευσης.

Η σύνδεση με την οικονομική επιτυχία

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα ήταν το πόσο στενά συνδεόταν το OnlyFans με την οικονομική επιτυχία. Οι έφηβοι ανέφεραν επανειλημμένα την πλατφόρμα ως μια ευκολότερη και πιο ελκυστική εναλλακτική λύση σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο. Σε αυτό το περιβάλλον, η σεξουαλική αυτοπαρουσίαση περιγράφεται συχνά ως μια έξυπνη ή ακόμη και αξιοθαύμαστη στρατηγική.

Αυτή η άποψη αντικατοπτρίζει αυτό που ορισμένοι μελετητές αποκαλούν «νεοφιλελεύθερη σεξουαλική επιχειρηματικότητα», όπου τα άτομα —ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες— ενθαρρύνονται να προβάλλουν τον εαυτό τους στο διαδίκτυο και να μετατρέψουν τη σεξουαλικότητά τους σε εμπορεύσιμο περιουσιακό στοιχείο.

Ο κίνδυνος, υποστηρίζουν οι ερευνητές, είναι ότι αυτή η λογική μειώνει την αυτοεκτίμηση στο πόσο καλά μπορεί κανείς να προσελκύσει την προσοχή ή να αποκομίσει έσοδα από την εμφάνισή του.

«Μας εντυπωσίασε το πόσο φυσικά οι έφηβοι συζητούσαν για το OnlyFans, δείχνοντας σαφή κατανόηση του μοντέλου συνδρομής του και μοιράζοντας ακόμη και τεχνικές για να παρακάμψουν τους περιορισμούς ηλικίας», δήλωσε η Anciones-Anguita στο PsyPost. «Αυτό που μας εξέπληξε περισσότερο ήταν το πώς ορισμένοι έφηβοι παρουσίαζαν τη σεξουαλική αυτοπροβολή ως μια μορφή προσωπικής επιλογής ή ενδυνάμωσης, χωρίς να αναγνωρίζουν πλήρως τις υποκείμενες οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις που επηρεάζουν τέτοιες αποφάσεις».

? 12-year-old girls find OnlyFans an attractive alternative to traditional work



A survey was conducted in Spain among teenagers aged 12-16 about their attitudes towards the platform for selling nudes for money. It turned out that many not only know about OnlyFans, but also see… pic.twitter.com/aHAcixNu3b — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2025

Ο διαφορές μεταξύ των φύλων

Η μελέτη υπογράμμισε επίσης τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι βιώνουν και ερμηνεύουν αυτή την ψηφιακή κουλτούρα. Τα κορίτσια ήταν πιο πιθανό να εκφράσουν ανησυχίες σχετικά με την εικόνα του σώματος, την κρίση και την ασφάλεια, ενώ τα αγόρια συχνά μιλούσαν πιο άνετα για την πλατφόρμα ή επικεντρώνονταν στο οικονομικό της δυναμικό.

Αυτά τα μοτίβα ενισχύουν τις μακροχρόνιες ανισότητες στον τρόπο με τον οποίο τα κορίτσια και τα αγόρια κοινωνικοποιούνται γύρω από το σεξ και την αυτοέκφραση. Για παράδειγμα, τα κορίτσια ήταν πιο πιθανό να λάβουν ανεπιθύμητα σεξουαλικά μηνύματα ή να αισθανθούν πίεση να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς, ενώ τα αγόρια περιέγραψαν τον ρόλο τους περισσότερο ως καταναλωτές παρά ως δημιουργούς περιεχομένου

Παρά το γεγονός ότι ήταν ενήμεροι για αυτές τις δυναμικές, πολλοί έφηβοι εξακολουθούσαν να θεωρούν ότι η σχέση μεταξύ κινδύνου και ανταμοιβής άξιζε τον κόπο. Για παράδειγμα, ορισμένοι συμμετέχοντες αδιαφορούσαν για τις ανησυχίες σχετικά με την κλοπή περιεχομένου, την εκμετάλλευση ή μελλοντικές τύψεις, εστιάζοντας αντίθετα στα άμεσα οικονομικά οφέλη.

Άλλοι εξέφρασαν θαυμασμό για τα κορίτσια που κέρδιζαν χρήματα μέσω του OnlyFans, θεωρώντας τα έξυπνα ή ανεξάρτητα. Αυτή η κανονικοποίηση της σεξουαλικής αυτοπαρουσίασης —και η έλλειψη κριτικής σκέψης σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συνέπειές της— ανησύχησε τους ερευνητές, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι αντανακλά μια ευρύτερη πολιτισμική μετατόπιση προς την αντίληψη της οικειότητας και του σώματος ως εργαλείων κέρδους.

Αυτά τα ευρήματα είναι σημαντικά, διότι υποδηλώνουν ότι τα τρέχοντα εκπαιδευτικά και ρυθμιστικά συστήματα δεν συμβαδίζουν με τις ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο δημιουργίας, κατανάλωσης και προώθησης του σεξουαλικού περιεχομένου.

Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν ότι οι έφηβοι χρειάζονται κάτι περισσότερο από προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο — χρειάζονται ολοκληρωμένη εκπαίδευση που να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές, οικονομικές και ψυχολογικές πτυχές της σεξουαλικής ψηφιακής κουλτούρας. Τα σχολεία, λένε, πρέπει να εφαρμόσουν προγράμματα που διδάσκουν ψηφιακή παιδεία, κριτική σκέψη και επικοινωνία με σεβασμό, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο το φύλο και η εξουσία διαμορφώνουν τις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις.

Ο ρόλος των γονέων και των κοινωνικών δομών

Οι γονείς έχουν επίσης έναν ρόλο να διαδραματίσουν, σύμφωνα με τους ερευνητές. Οι ανοιχτές, χωρίς κριτική συζητήσεις για τη σεξουαλικότητα και την επιρροή των μέσων ενημέρωσης μπορούν να βοηθήσουν τους εφήβους να πλοηγηθούν σε αυτά τα πολύπλοκα περιβάλλοντα.

Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να ενισχύσουν τις πολιτικές για την πρόληψη της προώθησης σεξουαλικού περιεχομένου σε ανηλίκους. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει καλύτερα εργαλεία επαλήθευσης της ηλικίας, περιορισμούς στην έκθεση σε περιεχόμενο για ενήλικες που βασίζεται σε αλγόριθμους και αυξημένη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον

«Η συνεχής έκθεση σε σεξουαλικό περιεχόμενο μέσω των κοινωνικών μέσων μπορεί να διαμορφώσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι βλέπουν τη σεξουαλικότητα, την ενδυνάμωση και τις οικονομικές ευκαιρίες», δήλωσε ο Anciones-Anguita. «Πολλοί έφηβοι — ειδικά τα αγόρια — αντιλαμβάνονται το OnlyFans ως ένα βιώσιμο μονοπάτι προς την οικονομική ανεξαρτησία, παραβλέποντας συχνά τους σχετικούς κινδύνους, όπως η εκμετάλλευση, ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο και οι μακροπρόθεσμες ψυχολογικές συνέπειες. Αυτό υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ολοκληρωμένη ψηφιακή παιδεία.

Οι περιορισμοί στα ευρήματα

Όμως, όπως συμβαίνει με όλες τις έρευνες, υπάρχουν περιορισμοί. Οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι τα ευρήματα ενδέχεται να μην ισχύουν καθολικά. Επειδή η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Ισπανίας, οι πολιτισμικές διαφορές σε άλλες περιοχές ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, η ομαδική δομή των ομάδων εστίασης ενδέχεται να επηρέασε τον βαθμό ελευθερίας με τον οποίο ορισμένοι συμμετέχοντες —ιδιαίτερα τα κορίτσια— αισθάνθηκαν ότι μπορούσαν να μιλήσουν. Ωστόσο, η συνέπεια των απαντήσεων σε διαφορετικά σχολεία και δημογραφικά στοιχεία υποδηλώνει ότι τα θέματα που εντοπίστηκαν είναι ευρέως συναφή.

«Σκοπεύουμε να επεκτείνουμε την έρευνά μας ώστε να συμπεριλάβει διαπολιτισμικές και διαχρονικές μελέτες, εξετάζοντας πώς η ψηφιακή σεξουαλικοποίηση επηρεάζει την ανάπτυξη των εφήβων με την πάροδο του χρόνου», εξήγησε η Anciones-Anguita. «Ενδιαφερόμαστε επίσης για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημόσιων πολιτικών που προωθούν υγιέστερες ψηφιακές και σεξουαλικές συμπεριφορές».

«Αυτή η μελέτη πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων και μεταφεμινιστικών ιδεολογιών που εμπορευματοποιούν την οικειότητα και προωθούν την αυτοεκμετάλλευση ως ενδυνάμωση», πρόσθεσε.

Η μελέτη «Κερδίζοντας χρήματα στο OnlyFans; Μια μελέτη για την προώθηση πλατφορμών ερωτικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την επίδρασή τους στους εφήβους» συντάχθηκε από τις Kristel Anciones Anguita και Mirian Checa Romero.

Με πληροφορίες από psypost.org