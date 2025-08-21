Sachia Vickery: 1.000 δολάρια χρεώνει για ραντεβού μέσω OnlyFans η τενίστρια

Η Sachia Vickery από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου του τουρνουά τένις US Open, την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023, στη Νέα Υόρκη.

Η τενίστρια Sachia Vickery ετοιμάζεται για τα US Open αλλά οι θαυμαστές της δεν την ξέρουν μόνο για τις επιδόσεις της στο γήπεδο.

Η Αμερικανίδα Sachia Vickery έχει προφίλ στο OnlyFans και δηλώνει ότι «είναι τα πιο εύκολα λεφτά που έχω βγάλει ποτέ». «Είμαι πολύ ανοιχτόμυαλος άνθρωπος. Δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι για εμένα», ανέφερε η Vickery κατά τη διάρκεια ενός Q&A στο Instagram αυτή την εβδομάδα.

Η Vickery υπολογίζεται ότι έχει πάνω από 40.000 ακολούθους στο Instagram, όπου υπόσχεται «πικάντικο» περιεχόμενο.

Η τενίστρια Sachia Vickery

«Μου αρέσει να το κάνω», λέει η ίδια και συμπληρώνει: «Πλέον, δεν βγαίνω δωρεάν λόγω της συμπεριφοράς των αντρών. Απαιτώ μια προκατάθεση, μου στέλνουν 1.000 δολάρια και μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε», έγραψε ο Vickery.

https://www.instagram.com/p/BgP_MvxgYM6/

Η 30χρονη τενίστρια έχει βγάλει περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε 14 χρόνια επαγγελματικού τένις.

«Είμαι πολύ ανοιχτόμυαλη και δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άνθρωποι για μένα... Είναι τα πιο εύκολα χρήματα που έχω βγάλει ποτέ και απολαμβάνω να το κάνω», δήλωσε η Vickery στο Instagram Q&A της.

Η τενίστρια Sachia Vickery Instagram

Δεν είναι η μόνη σταρ του τένις που εντάσσεται στην πλατφόρμα του OnlyFans.

