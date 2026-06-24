Οι αρχές της Ισλανδίας θανάτωσαν φάλαινες για πρώτη φορά από το 2023

Snapshot Η Ισλανδία θανάτωσε δύο πτεροφάλαινες για πρώτη φορά από το 2023, μετά την επανέναρξη του εμπορικού κυνηγιού φαλαινών.

Η χώρα είναι μία από τις τρεις που επιτρέπουν ανοιχτά το κυνήγι φαλαινών, μαζί με τη Νορβηγία και την Ιαπωνία.

Το 2024 η Ισλανδία είχε απαγορεύσει προσωρινά το κυνήγι φαλαινών λόγω οικονομικών δυσκολιών και μειωμένης ζήτησης.

Η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας απαγορεύει την εμπορική θανάτωση φαλαινών από το 1986, λόγω ανησυχιών για τον πληθυσμό των θηλαστικών.

Η ισλανδική κυβέρνηση σχεδιάζει να καταθέσει φθινόπωρο νομοσχέδιο για την οριστική απαγόρευση της φαλαινοθηρίας. Snapshot powered by AI

Οι αρχές της Ισλανδίας θανάτωσαν δύο φάλαινες για πρώτη φορά από το 2023, δύο ημέρες αφότου επιτράπηκε ξανά το εμπορικό κυνήγι του θηλαστικού, προκαλώντας την οργή των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων, αλλά και των ντόπιων.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισλανδίας RUV μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν δύο πτεροφάλαινες το βράδυ της Τρίτης, το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στον πλανήτη μετά τη γαλάζια φάλαινα.

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Η Ισλανδία είναι μία από τις μόλις τρεις χώρες που εξακολουθούν να επιτρέπουν ανοιχτά το κυνήγι φαλαινών, μαζί με τη Νορβηγία και την Ιαπωνία — παρά τη διεθνή κατακραυγή των οργανώσεων για την προστασία των ζώων.

Ο Ντάνιελ Γιόνσον, διευθυντής της Hvalur, μια εταιρείας φαλαινοθηρίας της Ισλανδίας, δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι τα ζώα θα μεταφερθούν στην ξηρά το βράδυ της Τετάρτης.

Η Ισλανδία απαγόρευσε το κυνήγι φαλαινών το 2024, εν μέρει επειδή οι οικονομικές δυσκολίες είχαν μειώσει τη ζήτηση και ο κλάδος δεν θεωρήθηκε αρκετά κερδοφόρος.

Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες επιτράπηκε ξανά το εμπορικό κυνήγι του θηλαστικού, προς μεγάλη απογοήτευση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των ζώων.

Η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας απαγόρευσε την εμπορική θανάτωση φαλαινών το 1986, εν μέσω ανησυχιών για τη μείωση του πληθυσμού των θαλάσσιων θηλαστικών, ενώ η κυβέρνηση της Ισλανδίας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να καταθέσει νομοσχέδιο αυτό το φθινόπωρο, με στόχο την απαγόρευση της φαλαινοθηρίας.

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