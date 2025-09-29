Μαντλίν ΜακΚάν: «Αυτή είναι η τύχη του κοριτσιού» - Ερευνητής δίνει τη δική του απάντηση

Ένας ιδιωτικός ερευνητής που είχε ασχοληθεί με την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη πραγματικά στο μικρό κορίτσι.

Η τριών ετών Μαντλίν εξαφανίστηκε στην Πορτογαλία το 2007 και η υπόθεση εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες της σύγχρονης ιστορίας, με τις έρευνες να συνεχίζονται σχεδόν δύο δεκαετίες μετά. Οι γερμανικές αρχές επανέλαβαν τις έρευνες στην Πορτογαλία τον περασμένο Ιούνιο, ωστόσο σταμάτησαν μόλις τρεις ημέρες αργότερα, καθώς δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο. Την ίδια ώρα, ένα ντοκιμαντέρ του Channel 4 που προβλήθηκε φέτος παρουσίασε νέο, αδημοσίευτο υλικό που – όπως υποστηρίζουν οι δημιουργοί του – θα μπορούσε να αποδείξει ότι το κορίτσι είναι νεκρό.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονταν και ανησυχητικά στοιχεία που είχαν βρεθεί σε ακίνητο που ανήκει στον βασικό ύποπτο, τον Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο οποίος εδώ και χρόνια συνδέεται με την εξαφάνιση της μικρής. Ωστόσο, ο Γερμανός καταδικασμένος βιαστής αποφυλακίστηκε στις αρχές του μήνα αφού εξέτισε επταετή ποινή για άσχετο αδίκημα, χωρίς οι Αρχές να καταφέρουν να τον συνδέσουν με την υπόθεση της Μαντλίν.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα Metro, ο Χουλιάν Περίμπανιεθ, που υπήρξε μέλος της ισπανικής εταιρείας ιδιωτικών ερευνών Metodo 3 την οποία είχαν προσλάβει οι γονείς της Μαντλίν, Τζέρι και Κέιτ ΜακΚαν, κατηγόρησε τους Γερμανούς εισαγγελείς για «μονόπλευρη» προσέγγιση.

«Η αποφυλάκιση του Κρίστιαν Μπρίκνερ θα έπρεπε να αποτελέσει σημείο καμπής. Κατά τη γνώμη μου, ο Γερμανός εισαγγελέας Κρίστιαν Βόλτερς θα έπρεπε να παραιτηθεί – όχι μόνο για το δημόσιο θέατρο που στήθηκε γύρω από την υπόθεση, αλλά κυρίως επειδή για χρόνια η προσοχή είχε στραφεί σε έναν ύποπτο που, κατά την εκτίμησή μου, δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση της Μαντλίν. Ο πραγματικός απαγωγέας παραμένει ασύλληπτος», τόνισε.

Ο ιδιωτικός ερευνητής υποστηρίζει ότι γνωρίζει ποιος μπορεί να ευθύνεται για την εξαφάνιση της μικρής, αν και παραδέχεται ότι ο Μπρίκνερ, όσο επικίνδυνος κι αν είναι, ενδέχεται να είναι αθώος για αυτό το συγκεκριμένο έγκλημα. «Είμαι απολύτως βέβαιος για το ποιος πήρε τη Μαντλίν. Επρόκειτο για μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που δρούσε στην περιοχή και η οποία δεν έχει ερευνηθεί, καθώς εξαφανίστηκε αμέσως μετά την απαγωγή της. Έφυγαν από την περιοχή και προς το παρόν δεν μπορώ να πω περισσότερα», δήλωσε.

Οι ισχυρισμοί του έρχονται σε αντίθεση με όσα έχει πει ένας πρώην συνεργάτης του Μπρίκνερ, ο οποίος υποστήριξε ότι είναι «100% σίγουρος» πως ο Γερμανός καταδικασμένος βιαστής ευθύνεται για την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Ο Περίμπανιεθ πρόσθεσε για τον Μπρίκνερ: «Μου φαίνεται πως όλο αυτό σχετίζεται περισσότερο με αναζήτηση δημοσιότητας παρά με οποιαδήποτε πραγματική ομολογία. Ίσως να τον ρωτούσα για τις συνεντεύξεις που έχει δώσει και για τα στοιχεία που υποτίθεται ότι είχε η γερμανική αστυνομία. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν καταδικασμένο εγκληματία, έναν χειραγωγό και ψεύτη».