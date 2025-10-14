Υπόθεση Μαντλίν: Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ απάντησε για πρώτη φορά δημόσια αν την σκότωσε

Λίγες ποινικές υποθέσεις έχουν συγκλονίσει τόσο την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη όσο η μυστηριώδης εξαφάνιση της μικρής Μάντλιν ΜακΚαν, που χάθηκε πριν από περισσότερα από 17 χρόνια κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Πορτογαλία.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί νέα κύματα ερευνών, υποψιών και δηλώσεων, που αναζωπυρώνουν κάθε φορά το ερώτημα: τι συνέβη πραγματικά εκείνη τη νύχτα στο Αλγκάρβε;

Ο Γερμανός Κρίστιαν Μπρίκνερ, καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και θεωρούμενος βασικός ύποπτος στην εξαφάνιση της Μάντλιν, βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο μετά από συνέντευξή του στη Γερμανία, όπου, όπως είπε, αποφάσισε να πει «τη δική του αλήθεια».

Η συνομιλία, που πραγματοποίησε ο δημοσιογράφος Ρομπ Χάιντ και επικαλείται η βρετανική εφημερίδα Daily Star, έγινε λίγο μετά την αποφυλάκιση του Μπρίκνερ, ο οποίος εξέτισε επτά χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας — έγκλημα που είχε διαπράξει επίσης στην Πορτογαλία.

«Όχι, φυσικά και όχι»

Όταν ο Χάιντ τον ρώτησε ευθέως αν είχε σχέση με την εξαφάνιση της Μάντλιν ΜακΚαν, το 2007, στο θέρετρο Ocean Club στην Praia da Luz, η απάντησή του ήταν λακωνική και κατηγορηματική: «Όχι, φυσικά και όχι», είπε ο Γερμανός, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Σήμερα, στα 48 του, ο Μπρίκνερ βρίσκεται υπό στενή επιτήρηση από τις γερμανικές αρχές. Φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ζει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και τελεί υπό κρατική εποπτεία.

Τα στοιχεία που τον συνδέουν με την υπόθεση

Η αστυνομία συνέδεσε τον Μπρίκνερ με την εξαφάνιση της Μάντλιν μέσω τηλεφωνικών δεδομένων που τον τοποθετούν στην περιοχή του θερέτρου τη νύχτα που χάθηκε το παιδί. Εκείνη την περίοδο, ο Γερμανός ζούσε και εργαζόταν στο Αλγκάρβε, όπου ήταν ήδη γνωστός για μικροκλοπές και για το ότι κυκλοφορούσε με τροχόσπιτα.

Περισσότερα από 17 χρόνια μετά, η υπόθεση παραμένει άλυτη. Παρά τις επανειλημμένες αρνήσεις του, ο Μπρίκνερ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών που διεξάγουν οι αρχές της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Βρετανίας — μια διαδικασία που εξακολουθεί να κινητοποιεί πόρους και να τραβά το ενδιαφέρον σε ολόκληρη την Ευρώπη.