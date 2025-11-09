Γερμανία: Ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν ελεύθερος να φύγει από τη χώρα

Ο Μπρίνκερ αποφυλακίστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου αφού εξέτισε ποινή κάθειρξης 7 ετών στη Γερμανία για τον βιασμό μιας Αμερικανίδας, ηλικίας 72 ετών


Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής Βρετανίδας Μαντλίν Μακάν από την Πορτογαλία, ο Γερμανός Κρίστιαν Μπρίκνερ, που αφέθηκε ελεύθερος τον Σεπτέμβριο, θα μπορεί να φύγει από τη χώρα, αφού γερμανικό δικαστήριο ήρε τη δικαστική απαγόρευση που ίσχυε μέχρι τώρα.

Το Εφετείο της Τσέλε, στη βόρεια Γερμανία, «ακύρωσε εν μέρει έναν από τους όρους που είχαν επιβληθεί στον κ. Μπρίκνερ, σύμφωνα με τον οποίο θα έπρεπε να κατοικεί μόνιμα στη Γερμανία», επιβεβαίωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος των δικαστικών αρχών.

Η γερμανική ταμπλόιντ Bild αποκάλυψε νωρίτερα σήμερα αυτήν την απόφαση, που ελήφθη στις 28 Οκτωβρίου.

Ο Μπρίνκερ αποφυλακίστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου αφού εξέτισε ποινή κάθειρξης 7 ετών στη Γερμανία για τον βιασμό μιας Αμερικανίδας, ηλικίας 72 ετών, το 2005 στην Πορτογαλία. Δεν του ασκήθηκε ποτέ δίωξη για την υπόθεση της Μάντι, λόγω έλλειψης επαρκών αποδείξεων. Οι εισαγγελικές αρχές τον θεωρούν «επικίνδυνο» αλλά δεν κατάφεραν να εμποδίσουν την αποφυλάκισή του. Θα πρέπει να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι, να ενημερώνει εκ των προτέρων το δικαστήριο για την αλλαγή διεύθυνσής του στη Γερμανία και να παίρνει την έγκρισή των αρχών για αυτό. Προς το παρόν ο Μπρίκνερ ζει σε μια σκηνή, σε ένα πάρκο του Κιέλου, στη βόρεια Γερμανία, υπό τη συνεχή επιτήρηση δύο αστυνομικών που έχουν αναλάβει την προστασία του.

Ο ίδιος προσέφυγε στο Εφετείο της Τσέλε ζητώντας να επανεξεταστεί η απόφαση του δικαστηρίου.

Αφού ακυρώθηκε εν μέρει η προηγούμενη απόφαση, το δικαστήριο θα πρέπει τώρα «να αποφανθεί εκ νέου» για το θέμα της κατοικίας του, είπε η εκπρόσωπος.

Ο Μπρίκνερ είπε στη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι η αστυνομία θέλει να τον κρατήσει στη Γερμανία «για να τον σπάσει».

«Αποδείχθηκε ότι δεν είναι ανάγκη να μείνω στη Γερμανία. Και μόλις μαζέψω μερικά χρήματα, θα φύγω», είπε.

Σύμφωνα με τις δύο εφημερίδες, ο Μπρίκνερ είχε ξεκινήσει μια εκστρατεία συγκέντρωσης δωρεών στην πλατφόρμα Godundme, ώστε να μαζέψει χρήματα. Η πλατφόρμα απενεργοποίησε τη σελίδα του.

Η υπόθεση της Μαντλίν, του παιδιού που εξαφανίστηκε το 2007 στην Πορτογαλία, από το δωμάτιο όπου κοιμόταν ενώ οι γονείς της δειπνούσαν σε ένα γειτονικό εστιατόριο, δεν διαλευκάνθηκε ποτέ. Το 2020, η γερμανική αστυνομία υπέδειξε ως βασικό ύποπτο τον Μπρίκνερ, διαβεβαιώνοντας ότι διαθέτει συγκεκριμένες αποδείξεις, που όμως αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να του ασκηθεί δίωξη. Την εποχή εκείνη ο Μπρίκνερ ζούσε στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, κοντά στην περιοχή όπου έκαναν διακοπές οι Μακάν. Ένα κινητό τηλέφωνο που είχε στο όνομά του έδωσε στίγμα κοντά στο δωμάτιο της Μαντλίν, εκείνο το βράδυ.

Στα τέλη του 2024 ο Μπρίκνερ απαλλάχθηκε για μια σειρά σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος παιδιών που διαπράχθηκαν στην ίδια περιοχή μεταξύ 2000-2017.

