«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

Ένας πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου προχώρησε σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη για την υπόθεση της Μαντλίν Μακάν, υποστηρίζοντας ότι λίγες ημέρες πριν την εξαφάνισή της, η αστυνομία είχε εκδώσει προειδοποίηση για δράση διεθνούς κυκλώματος παιδεραστίας.

Ο Μαρκ Βερβίλεν, που διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης για τρία χρόνια και είχε ηγηθεί της έρευνας γύρω από τον διαβόητο παιδοκτόνο Μαρκ Ντιτρού, αποκάλυψε στη βρετανική εφημερίδα Sun ότι το κύκλωμα αυτό, με δεσμούς στο Βέλγιο, ενδέχεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν.

Ο Μαρκ Ντιτρού

Όπως ανέφερε, υπήρχε συγκεκριμένη πληροφορία ότι μια ομάδα διακινητών είχε «παραγγείλει» ένα κορίτσι, τρεις ημέρες πριν εξαφανιστεί η 3χρονη από το τουριστικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ στην Αλγκάρβε τον Μάιο του 2007.

Η σκιά του Ντιτρού

Ο Ντιτρού, που σήμερα είναι 68 ετών, βαρύνεται με απαγωγές, βιασμούς και δολοφονίες ανήλικων κοριτσιών τη δεκαετία του ’90.

Συνελήφθη το 1996 και το 2004 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με τις αρχές να θεωρούν ότι διατηρούσε δεσμούς με οργανωμένα δίκτυα εμπορίας παιδιών στην Ευρώπη.

Ο Βερβίλεν τόνισε ότι «υπήρχε ξεκάθαρα κύκλωμα παιδεραστών και διακίνησης παιδιών στην Ευρώπη», όμως η εξεταστική επιτροπή που είχε συσταθεί τότε «δεν έλαβε ποτέ την εντολή να το διερευνήσει εις βάθος».

«Η Μαντλίν ήταν παραγγελία»

Σύμφωνα με τον ίδιο, πληροφορίες δείχνουν πως κάποιος από το κύκλωμα εντόπισε τη μικρή Μαντλίν στο θέρετρο, τη φωτογράφισε και έστειλε το υλικό στο Βέλγιο.

«Ο υποψήφιος αγοραστής ενέκρινε ότι το κορίτσι ήταν κατάλληλο και τότε έγινε η αρπαγή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος του Μπρίκνερ

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς αναμένεται η αποφυλάκιση του Κρίστιαν Μπρίκνερ, του Γερμανού που παραμένει ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής.

Christian Brueckner (c) dpa Pool

Ο επικεφαλής της έρευνας στη Μητροπολιτική Αστυνομία, Ντετέκτιβ Μαρκ Κράνγουελ, επιβεβαίωσε ότι ο 49χρονος εξακολουθεί να θεωρείται ύποπτος, παρά το γεγονός ότι αρνήθηκε να δώσει κατάθεση μέσω διεθνούς αιτήματος δικαστικής συνδρομής. «Παρά την άρνησή του, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε κάθε διαθέσιμη γραμμή έρευνας», δήλωσε.