Υπουργείο Εξωτερικών για στολίσκο Sumud Flotilla: Αναχωρούν σταδιακά από την Κρήτη οι ακτιβιστές

Snapshot 176 πολίτες από χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla αποβιβάστηκαν στην Κρήτη.

31 από τους συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Σητείας.

Η αναχώρηση των υπόλοιπων ξεκίνησε από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με ευθύνη των ξένων προξενικών αρχών.

Ο συντονισμός της επιχείρησης έγινε από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Λιμενικό, το ΓΕΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης.

Η Ελλάδα ανέλαβε την υποδοχή των συμμετεχόντων με έμφαση στην ασφάλεια και προστασία τους, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Snapshot powered by AI

«Σήμερα το πρωί 176 πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla αποβιβάστηκαν σε λιμένα του Νομού Λασιθίου στην Κρήτη», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Διευκρινίζει ότι «από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Γ.Ν. Κέντρο Υγείας Σητείας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα».

«Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής», προσθέτει το ΥΠΕΞ και καταλήγει:

«Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους».

