Νέα Υόρκη: Η πρόταση για χορό σχηματίστηκε ανάποδα αλλά κατέληξε σε «ναι» - Η γκάφα που έγινε viral

Μια ξεχωριστή πρόταση για τη φίλη του, Βαλέρια είχε ετοιμάσει ο τελειόφοιτος λυκείου Τζάστιν Νίβες στο Κουίνς της Νέας Υόρκης,μετά τον αγώνα μπέιζμπολ της ομάδας του.

Το σχέδιο ήταν απλό αλλά εντυπωσιακό, αν η ομάδα του κέρδιζε, οι συμπαίκτες του θα έμπαιναν στο γήπεδο κρατώντας γράμματα που θα σχημάτιζαν τη λέξη «PROM?», ζητώντας της έτσι να πάνε μαζί στον σχολικό χορό.

Το σχέδιο με ρίσκο και η μεγάλη νίκη

Ο ίδιος δεν ήταν καθόλου σίγουρος ότι η ομάδα του θα καταφέρει να κερδίσει τον αγώνα. Ωστόσο, παρά στις προσδοκίες του, η νίκη ήρθε και μαζί της η στιγμή της μεγάλης έκπληξης.

Η απρόσμενη ανατροπή

Όταν όμως οι συμπαίκτες του βγήκαν στο γήπεδο, κάτι πήγε στραβά, τα γράμματα είχαν μπει ανάποδα και αντί για «PROM?» σχημάτισαν το αινιγματικό «?MORP», προκαλώντας γέλια και έκπληξη.

Στιγμιότυπο από την πρόταση του Τζάστιν στη Βαλέρια

Γρήγορα, η ομάδα αντιλήφθηκε το λάθος και διόρθωσε τη σειρά των γραμμάτων, επαναφέροντας το αρχικό μήνυμα.

Το happy end

Παρά το απρόοπτο, η στιγμή δεν έχασε τη μαγεία της. Η Βαλέρια χαμογέλασε και τελικά είπε το πολυπόθητο «ναι» στον Τζάστιν, χαρίζοντας ένα γλυκό και αυθεντικό τέλος σε μια αξέχαστη - έστω και λίγο μπερδεμένη - πρόταση.

