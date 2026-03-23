Επική γκάφα σε σχολείο: Παρουσίασαν ήρωα της ελληνικής επανάστασης με καλάσνικοφ

Το Καλάσνικοφ, αυτόματο τυφέκιο γνωστό ως ΑΚ47, κατασκευάστηκε το 1947 από τον Σοβιετικό αξιωματικό Μιχαήλ Καλάσνικοφ και σίγουρα, μετ' απολύτου βεβαιότητος, δεν χρησιμοποιήθηκε στον μακροχρόνιο αγώνα των Ελλήνων για την απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό.

Ίσως, οι επαναστάτες του 1821 να είχαν εκδιώξει νωρίτερα τους Οθωμανούς αν είχαν στην κατοχή τους Καλάσνικοφ, κάτι που -ενδεχομένως- πολύ θα ήθελαν, έπειτα από 400 χρόνια σκλαβιάς.

Πολλές φορές, σε γκάλοπ, οι νεότεροι Έλληνες φαίνεται πως δεν γνωρίζουν αρκετά για την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας και ορισμένες φορές συγχέουν την 25η Μαρτίου με την 28η Οκτωβρίου του 1940.

Ένα τέτοιο... μπέρδεμα φαίνεται πως έγινε και σε αφίσα δημοτικού σχολείου, με αφορμή σχολική εκδήλωση για την Επανάσταση του 1821. Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης ετοίμασαν μία αφίσα την οποία ανάρτησαν και στην είσοδο του σχολείου, με σκοπό να γνωστοποιηθεί η εκδήλωση σε όλους τους γονείς, αλλά και σε περίοικους, μη αντιλαμβανόμενοι από ότι φαίνεται το «μικρό» λάθος με τον Έλληνα επαναστάτη με τη φουστανέλα, να κρατά στα χέρια του αντί για καριοφίλι, ένα κανονικό ΑΚ47.

Ο επαναστάτης με το.... καλάσνικοφ

Η αφίσα της εκδήλωσης

