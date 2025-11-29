Viral γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα... «Χριστός Ανέστη»

Ενώ η χώρα εισέρχεται στο πνεύμα των Χριστουγέννων με την φωταγώγηση των δέντρων και του γιορτινού διάκοσμου, στα Γιαννιτσά ακολούθησαν μία... διαφορετική προσέγγιση.

Σε φωτογραφία από τη Μητρόπολη Γιαννιτσών που κατέκλυσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες, καθώς το κτίριο είχε αρχίσει να στολίζεται, αντί για το αναμενόμενο χριστουγεννιάτικο μήνυμα εμφανίστηκε ένα σαφώς... πασχαλινό!

Την ώρα που στην πόλη προετοιμάζονταν χριστουγεννιάτικα δέντρα και φωτάκια, στη Μητρόπολη άναψε μια φωτεινή πινακίδα με το μήνυμα «Χριστός Ανέστη», προκαλώντας γέλια και έκπληξη σε όσους βρέθηκαν από το σημείο.

Η φωτογραφία, που έγινε σύντομα viral στο διαδίκτυο, καταγράφει το αστείο λάθος του ηλεκτρολόγου, ο οποίος –είτε από βιασύνη είτε από… επαγγελματική συνήθεια– συνέδεσε τα πασχαλινά φωτάκια αντί για τα χριστουγεννιάτικα. Το μπέρδεμα διορθώθηκε άμεσα και στη θέση του τοποθετήθηκε ο κατάλληλος χριστουγεννιάτικος φωτισμός.

