Ρέιφ Φάινς: Η «γκάφα» του αποκάλυψε τον Κίλιαν Μέρφι ως νέο Voldemort

Μια αποκάλυψη που ενθουσίασε τους θαυμαστές του Χάρι Πότερ έκανε ο Ρέιφ Φάινς, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε για χρόνια με τον εμβληματικό ρόλο του Λόρδου Βόλντεμορ.

Σε ερώτηση για το ποιος πιστεύει ότι θα έπρεπε να τον διαδεχθεί στον ρόλο του σκοτεινού μάγου στη νέα παραγωγή από το HBO του Χάρι Πότερ, ο Φάινς φάνηκε να αποκαλύπτει κάτι που ίσως δεν έπρεπε ακόμη να ειπωθεί δημόσια.

«Μου είπαν ότι έκλεισε ο ρόλος για τον Κίλιαν Μέρφι, έτσι δεν είναι; Ο Κίλιαν Μέρφι είναι εξαιρετικός. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Το έχω ήδη πει, θεωρώ ότι ο Κίλιαν Μέρφι ταιριάζει πολύ. Νομίζω ότι έχουν ήδη κάνει την επιλογή, σωστά; Εσείς δεν το ξέρετε;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δείχνοντας να χάνει τη βεβαιότητά του, στράφηκε προς τους συνεργάτες του και πρόσθεσε: «Νόμιζα ότι είχαν ήδη κλείσει τον ρόλο και μπορούσαμε να το πούμε δημόσια».

Ο πρωταγωνιστής του Peaky Blinders και βραβευμένος με Όσκαρ για το Oppenheimer φημολογείται εδώ και καιρό έντονα για τον ρόλο του Βόλντεμορ στη νέα παραγωγή, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε διαψεύσει κάθε εμπλοκή του στο πρότζεκτ.

Cillian Murphy confirming he won’t be Voldemort in the new Harry Potter series.

I REPEAT, HE WILL NOT BE THE NEW VOLDEMORT. pic.twitter.com/HToeoX44IP — michi³⁰ᴵ⁰⁷ (@gofckapineapple) September 11, 2025

Παρόλα αυτά, η δήλωση του Ρέιφ Φάινς επαναφέρει το ζήτημα στο προσκήνιο και ενισχύει τα σενάρια, με όλα τα βλέμματα να στρέφονται πλέον στον Κίλιαν Μέρφι για τον ρόλο του εμβληματικού σκοτεινού μάγου.

Ralph Fiennes thought Cillian Murphy was cast as Lord Voldemort in the new Harry Potter series



Did he believe the rumours or does he know something? pic.twitter.com/TEmoNHuOK9 — Daily Harry Potter (@TheDailyHPotter) January 24, 2026

