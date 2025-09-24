Έμμα Γουότσον: Πώς το διαζύγιο των γονιών της συνδέθηκε με τη συμμετοχή της στο «Χάρι Πότερ»

Η Έμα Γουότσον μίλησε ανοιχτά για τις επιπτώσεις του διαζυγίου των γονιών της στην παιδική της ηλικία και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επηρέασε την ενασχόλησή της με την υποκριτική.

Η 35χρονη ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο «The Jay Shetty Podcast», το επεισόδιο του οποίου μεταδόθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου. Εκεί, η Γουότσον εξομολογήθηκε ότι χρησιμοποίησε την υποκριτική ως έναν τρόπο να «ξεφύγει» από τον πόνο που της προκάλεσε το διαζύγιο των γονιών της.

«Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι χρησιμοποιούσα την υποκριτική για να ξεφεύγω από το πόσο επώδυνο ήταν το διαζύγιο των γονιών μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι γονείς της, Κρις Γουότσον και Ζακλίν Λιούσμπι, χώρισαν το 1995, όταν η Έμα ήταν μόλις πέντε ετών. Τέσσερα χρόνια αργότερα, σε ηλικία εννέα ετών, η Γουότσον επιλέχθηκε για τον ρόλο της Ερμιόνης Γκρέιντζερ στο κινηματογραφικό «φαινόμενο» «Χάρι Πότερ», που την καθιέρωσε παγκοσμίως.

«Δεν ήταν μόνο το διαζύγιο. Ήταν η συνεχής κατάσταση του να ζεις ανάμεσα σε δύο σπίτια, δύο ζωές και δύο διαφορετικά συστήματα αξιών», δήλωσε. «Από παιδί συνειδητοποιούσα ότι κάτι έλειπε, ότι δεν είχαμε την υποστήριξη που χρειαζόμασταν. Αυτό με έκανε ένα κάπως σοβαρό παιδί, γιατί είχα αυτή τη συνειδητότητα. Και μετά, όταν περνούσα τα Σαββατοκύριακα με τον πατέρα μου, υπήρχαν εντελώς διαφορετικοί κανόνες και μια πολύ διαφορετική κατάσταση».

Η Γουότσον ανέφερε ακόμη ότι οι γονείς της είχαν πολύ διαφορετικές αντιλήψεις για τη ζωή, γεγονός που την ανάγκασε από μικρή ηλικία να διαμορφώσει μόνη της τις απόψεις της. «Το δύσκολο ήταν ότι κανείς δεν μου έδινε εύκολες απαντήσεις. Έπρεπε να αποφασίσω μόνη μου τι πιστεύω πως είναι σημαντικό στη ζωή. Κανείς δεν μου το προσέφερε αυτό έτοιμο», εξήγησε. «Ίσως αυτό να με έκανε και να μην θέλω να είμαι τόσο "διχασμένη". Κατάλαβα από νωρίς ότι το να νιώθεις διχασμένος είναι οδυνηρό».

Η Έμα γεννήθηκε στο Παρίσι το 1990 και το 1992 ήρθε στον κόσμο ο μικρότερος αδελφός της, Άλεξ. Η οικογένεια ζούσε στη Γαλλία μέχρι το 1995, όταν οι γονείς της χώρισαν και επέστρεψαν στην Αγγλία.

Emma Watson Used Acting as a Kid to ‘Escape’ Parents’ ‘Painful’ Divorce: ‘It Made Me a Slightly Serious Child’ https://t.co/6VQcQQyNn4 — People (@people) September 24, 2025

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η ηθοποιός στάθηκε και στη σημαντική συμβολή της μητέρας της, Ζακλίν, στο να διατηρήσει μια αίσθηση κανονικότητας κατά την περίοδο των γυρισμάτων του «Χάρι Πότερ».

«Πάλεψε για να έχω μια φυσιολογική ζωή και να πηγαίνω σχολείο — ενώ κανείς δεν το ήθελε αυτό», τόνισε. «Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να τα είχα παρατήσει. Αλλά εκείνη, πραγματικά, πάλεψε για να μην το κάνω και της οφείλω τα πάντα».

Η Γουότσον αποκάλυψε ακόμη πως η μητέρα της «δεν είχε σχεδόν κανέναν στο πλευρό της» στην προσπάθεια να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία. «Πάλευε με νύχια και με δόντια, περνούσε ώρες στο τηλέφωνο λέγοντας "Πρέπει να δώσει εξετάσεις. Πρέπει να επιστρέψει. Πρέπει να έχει μια φυσιολογική παιδική ηλικία". Και ναι, της χρωστάω για πάντα», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης