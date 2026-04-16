Κύπρος: Παρουσιαστής μπέρδεψε το φακελάκι σε γάμο - Έδωσε κατά λάθος την πιστωτική του κάρτα

Μια αστεία αλλά και απρόσμενη ιστορία από την προσωπική του ζωή μοιράστηκε ο Κύπριος παρουσιαστής Ανδρέας Δημητρόπουλος, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που του συνέβη όταν βρέθηκε καλεσμένος σε γάμο.

Όπως περιέγραψε, την ώρα που ετοίμαζε το καθιερωμένο φακελάκι για το ζευγάρι, έκανε ένα απρόσεκτο λάθος: αντί για χρήματα, τοποθέτησε μέσα την πιστωτική του κάρτα, χωρίς να το αντιληφθεί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε γάμο στη Λάρνακα, με τον ίδιο να δίνει κανονικά το φακελάκι στους νεόνυμφους, αγνοώντας τι είχε συμβεί.

Το τηλεφώνημα της νύφης

Η ανατροπή ήρθε την επόμενη ημέρα, όταν η νύφη επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει. Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής στην εκπομπή «Ήρθε και έδεσε», δέχθηκε τηλεφώνημα το πρωί, κατά το οποίο του αποκάλυψαν ότι στο φάκελο βρέθηκε η κάρτα του.

Ο ίδιος, εμφανώς έκπληκτος, παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να εξηγήσει πώς συνέβη το μπέρδεμα. Στη συνέχεια, φρόντισε να διορθώσει το λάθος του, επιστρέφοντας με νέο φακελάκι που περιείχε χρήματα, ενώ παρέλαβε πίσω την πιστωτική του κάρτα.

Το περιστατικό προκάλεσε γέλια στο πλατό, με τον παρουσιαστή να το αφηγείται με χιούμορ, αποδεικνύοντας πως και οι πιο απρόσεκτες στιγμές μπορούν να μετατραπούν σε ευχάριστες ιστορίες.

