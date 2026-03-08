Γκάφα του Κρεμλίνου: Ανάρτησαν λάθος βίντεο του Πούτιν για την ημέρα της Γυναίκας

Βίντεο που ανάρτησε το Κρεμλίνο με αφορμή το μήνυμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την ημέρα της Γυναίκας, ήταν λανθασμένο. Μέχρι να το κατεβάσουν και να βάλουν το σωστό, η... ζημιά είχε γίνει.

Στο βίντεο του Ρώσου προέδρου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέκοψε το βίντεο, καθώς διάβαζε το μήνυμά του προς τις γυναίκες, καθώς «πνίγηκε».

«Ξέρετε, επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, επειδή... με γρατζουνάει λίγο ο λαιμός μου. Ναι, με γρατζουνάει λίγο. Παραλίγο να αρχίσω να βήχω. Μιλάω πολύ σήμερα», λέει ο Πούτιν στο βίντεο.

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του Κρεμλίνου αντικατέστησαν το βίντεο με το σωστό, αλλά ήταν ήδη αργά.

Δείτε το βίντεο