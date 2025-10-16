Βιρτζίνια Τζιούφρε:«Ο πρίγκιπας Άντριου θεωρούσε ότι ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του να είναι μαζί μου»

Το βιβλίο, με τίτλο «Nobody's Girl», το οποίο έγραψε η γνωστή κατήγορος του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, πρόκειται να εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα, σχεδόν έξι μήνες μετά την αυτοκτονία της Τζιούφρε

Βιρτζίνια Τζιούφρε:«Ο πρίγκιπας Άντριου θεωρούσε ότι ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του να είναι μαζί μου»

Η Βιρτζίνια Τζούφρε, όταν ήταν 17 ετών, ο πρίγκιπας Άντριου και η Γκιλέιν Μάξγουελ

Σε απομνημονεύματα που δημοσιεύθηκαν μετά τον θάνατο της, η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατηγορεί τον πρίγκιπα Άντριου ότι «πίστευε ότι μπορούσε να κάνει σεξ μαζί μου, σαν να ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του», σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύθηκαν στην βρετανική εφημερίδα Guardian.

Το βιβλίο, με τίτλο «Nobody's Girl», το οποίο έγραψε η γνωστή κατήγορος του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, πρόκειται να εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα, σχεδόν έξι μήνες μετά την αυτοκτονία της Τζιούφρε.

Το βιβλίο της, το οποίο αποκαλεί τον Έπσταϊν «μάστερ στην χειραγώγηση», περιγράφει τρεις περιπτώσεις στις οποίες ο πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλική επαφή μαζί της, μεταξύ άλλων στο σπίτι της Γκίλεϊν Μάξγουελ στο Λονδίνο.

Το «Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» είναι η μαρτυρία για την φρίκη που έζησε η Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε στην Αυστραλία τον Απρίλιο, σε ένα βιβλίο που συνυπέγραψε με τη συγγραφέα Έιμι Γουάλας.

«Ακριβώς όπως η Σταχτοπούτα, θα συναντούσα έναν όμορφο πρίγκιπα!»

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία γνώρισε τον Τζέφρι Έπσταϊν μέσω της Γκίλεϊν Μάξγουελ, ισχυρίστηκε ότι ήταν μία από τις πολλές ευάλωτες και νεαρές γυναίκες που είχαν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση από τον Έπσταϊν και τον διάσημο κύκλο του.

Ανάμεσα στους ισχυρούς φίλους του Έπσταϊν, ήταν και ο πρίγκιπας Άντριου, τον οποίο η Τζιούφρε γνώρισε στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 2001, όταν εκείνη ήταν 17 ετών, σύμφωνα με το απόσπασμα που δημοσίευσε ο Guardian.

Σε αυτό, η Τζιούφρε διηγείται εκείνη την ημέρα με λεπτομέρειες, λέγοντας ότι η μέρα ξεκίνησε με την Γκίλεϊν Μάξγουελ να την ξυπνά και να της είπε: «Θα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Ακριβώς όπως η Σταχτοπούτα, (σ.σ. η Μάξγουελ μου είπε ότι) θα συναντούσα έναν όμορφο πρίγκιπα!»

Όταν ο πρίγκιπας Άντριου έφτασε αργότερα, η Τζιούφρε εξήγησε ότι η Μάξγουελ του ζήτησε να μαντέψει την ηλικία της.

«Ο Δούκας του Γιορκ, που τότε ήταν 41 ετών, μάντεψε σωστά: 17. "Οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα", μου είπε. Ως συνήθως, η Μάξγουελ έκανε ένα αστείο: "Υποθέτω ότι θα πρέπει να την ανταλλάξουμε σύντομα"», αναφέρει στο βιβλίο της.

Όπως και ο Επστάιν, η Τζιούφρε είπε ότι αποκαλούσε τον πρίγκιπα Άντριου, «Άντι».

«Όταν φτάσουμε σπίτι, θα κάνεις για αυτόν ό,τι κάνεις για τον Τζέφρι»

Η Τζιούφρε έκανε επίσης μια αναφορά στη διαβόητη φωτογραφία από εκείνο το βράδυ.

«Η μαμά μου δεν θα με συγχωρούσε ποτέ αν συναντούσα κάποιον τόσο διάσημο όσο ο πρίγκιπας Άντριου και δεν έβγαζα μια φωτογραφία μαζί του. Έτσι, έτρεξα να πάρω μια κάμερα από το δωμάτιό μου και όταν επέστρεψα και την έδωσα στον Επστάιν. Θυμάμαι τον πρίγκιπα να με αγκαλιάζει από τη μέση, ενώ η Μάξγουελ χαμογελούσε δίπλα μου. Ο Επστάιν τράβηξε τη φωτογραφία», γράφει στο βιβλίο της.

O πρίγκιπας Άντριου, η Βιρτζίνια Τζιούφρε και στο βάθος η Μάξγουελ

Όπως εξηγεί η Τζιούφρε, στη συνέχεια πήγαν όλοι μαζί για δείπνο και μετά σε ένα νυχτερινό κέντρο, όπου ο πρίγκιπας Άντριου ήταν «αδέξιος χορευτής και θυμάμαι ότι ίδρωνε αφάνταστα».

«Στο δρόμο της επιστροφής, η Μάξγουελ μου είπε: "Όταν φτάσουμε σπίτι, θα κάνεις για αυτόν ό,τι κάνεις για τον Τζέφρι"».

«Ήταν αρκετά φιλικός, αλλά εξακολουθούσε να θεωρεί ότι μπορούσε να κάνει σεξ μαζί μου, σαν να ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του», εξηγεί η Τζιούφρε, λέγοντας ότι αργότερα ο Επστάιν της έδωσε 15.000 δολάρια για τον χρόνο που πέρασε με τον πρίγκιπα Άντριου.

Το βιβλίο αναφέρει επίσης δύο άλλες περιπτώσεις στις οποίες η Τζιούφρε είχε σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου – στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Τέλος, εξήγησε έκανε μια αναφορά στο γιατί δεν έφυγε από «τον Έπσταϊν, ακόμα και αφού έμαθαν τι ήθελε από εκείνες».

«Πώς μπορείς να παραπονιέσαι ότι σε κακοποίησαν, με ρώτησαν μερικοί, όταν θα μπορούσες τόσο εύκολα να φύγεις; Αλλά αυτή η στάση αγνοεί όσα είχαμε περάσει πολλές από εμάς πριν συναντήσουμε τον Έπσταϊν, καθώς και το πόσο καλός ήταν στο να εντοπίζει κορίτσια που ήταν ευάλωτα λόγω των τραυμάτων τους», γράφει.

«Αρκετές από εμάς είχαμε κακοποιηθεί ή βιαστεί ως παιδιά. Πολλές από εμάς ήμασταν φτωχές ή ακόμα και άστεγες. Ήμασταν κορίτσια για τα οποία κανείς δεν νοιαζόταν, και ο Επστάιν προσποιούταν ότι νοιαζόταν».

Αφού έφυγε από τον Επστάιν, η Τζιουφρέ εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία, όπου ζούσε με τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά της. Τον Απρίλιο αυτοκτόνησε σε ηλικία 41 ετών.

