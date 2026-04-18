Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ: Ο «έκπτωτος Άντριου» και το «μεγαλύτερο λάθος» στη βασιλική της πορεία

Η βασίλισσα Ελισάβετ II υπήρξε μια σταθερή και καθησυχαστική παρουσία για εκατομμύρια ανθρώπους, με τη βασιλεία της να εκτείνεται σε 70 από τα 96 χρόνια της ζωής της, αποτελώντας ένα ιστορικό ρεκόρ.

Θεωρούμενη ευρέως ως η γυναίκα που διαμόρφωσε τη σύγχρονη μοναρχία, κατάφερε να κρατήσει ενωμένη την οικογένειά της μέσα από ορισμένες από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της — από τις άμεσες συνέπειες του αιφνίδιου θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα έως τη διάλυση των γάμων των παιδιών της, κυρίως εκείνου του γιου και διαδόχου της, βασιλιά Καρόλου III, αλλά και την τεταμένη και ιδιαίτερα δημόσια αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι / AP

Ωστόσο, στα τελευταία χρόνια της ζωής της, μία απόφαση που συνδέεται με τον άνδρα που συχνά περιγραφόταν ως ο αγαπημένος της γιος — τον ατιμασμένο πλέον Άντριου — συνεχίζει να ρίχνει βαριά σκιά. Το ένστικτό της να τον προστατεύσει εν μέσω των σχέσεών του με τον Τζέφρι Επστάιν φαίνεται πως επηρέασε μια κίνηση που εξακολουθεί να προκαλεί απορία σε κύκλους του παλατιού: την φερόμενη απόφαση να συμβάλει οικονομικά στον εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους περίπου 16 εκατομμυρίων δολαρίων τον Μάρτιο του 2022 με την εκλιπούσα Virginia Giuffre, η οποία κατηγόρησε τον Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικη — κατηγορίες που εκείνος αρνείται, προχωρώντας σε συμβιβασμό χωρίς να παραδεχτεί ενοχή.

Αυτή η απόφαση, σύμφωνα με τον Robert Hardman, συγγραφέα του βιβλίου «Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story» (κυκλοφορεί στις 19 Μαΐου), «θα μείνει στην Ιστορία ως λάθος… και μάλιστα ένα που την ξεπέρασε», όπως δηλώνει στο PEOPLE στο εξώφυλλο αυτής της εβδομάδας.

Άτομα κοντά στην εκλιπούσα μονάρχη αναγνωρίζουν ότι το ζήτημα του Άντριου ήταν κάτι που την απασχόλησε βαθιά — και ότι παραμένει ένα σύνθετο κομμάτι της κληρονομιάς της.

«Η βασίλισσα ουσιαστικά τον απομάκρυνε από τα καθήκοντά του και τον ανάγκασε να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, κάτι που σαφώς δεν ήθελε», αναφέρει πηγή από το παλάτι. «Δεν πρέπει να υποτιμούμε τι σημαίνει αυτό για μια μητέρα. Σε όλη τη διάρκεια, έδειξε ότι όταν ερχόταν η σύγκρουση ανάμεσα στην οικογένεια και τον ρόλο, ο ρόλος υπερίσχυε».

Καθώς η οικογένεια της εκλιπούσας βασίλισσας ετοιμάζεται να ηγηθεί των εκδηλώσεων μνήμης για την ιδιαίτερα αγαπητή μονάρχη, η οποία θα συμπλήρωνε 100 χρόνια στις 21 Απριλίου, παρατηρητές όπως ο Hardman επισημαίνουν ότι η κληρονομιά της υπερβαίνει κατά πολύ τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η οικογένεια που άφησε πίσω της.

Ο τέως πρίγκιπας Άντριου, η βασίλισσα Ελισάβετ / AP

«Το μεγαλείο της παραμένει», τονίζει ο Hardman. «Τείνουμε να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από το πρίσμα του παρόντος — ιδιαίτερα με τον Άντριου και τον Χάρι. Όμως, αν δει κανείς συνολικά μια βασιλεία 70 ετών και μια ζωή 96 ετών, αυτά είναι σημαντικά κεφάλαια, όχι όμως τα στοιχεία που την καθορίζουν».

«Μπήκε σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, κράτησε αυτόν τον θεσμό ενωμένο και τον παρέδωσε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι περίμεναν πολλοί», καταλήγει.

Προσθέτει η βασιλική βιογράφος Sally Bedell Smith, συγγραφέας του Royals Extra Substack: «Ήταν η ηρεμία απέναντι στα προβλήματα. Οι άνθρωποι ήξεραν ότι μπορούσαν να βασιστούν πάνω της».

Αυτή η σταθερότητα ήταν πιο εμφανής όταν η χώρα τη χρειαζόταν περισσότερο.

«Σε στιγμές οδύνης, πίεσης και κρίσης, ήταν η δύναμη που μας κρατούσε όλους ενωμένους», αναφέρει η πρώην εκπρόσωπος Τύπου της, Ailsa Anderson, θυμίζοντας το διάγγελμα της βασίλισσας «we will meet again» κατά το πρώτο κύμα της COVID-19 — ένα μήνυμα που ξεπέρασε τα σύνορα της Βρετανίας.

Η Anderson εκτιμά ότι η βασιλική οικογένεια μπορεί να αντλήσει δύναμη από αυτή τη σταθερή ανθεκτικότητα για να ξεπεράσει τις σημερινές δυσκολίες. Όπως δηλώνει στο PEOPLE, τα πρόσφατα προβλήματα «δεν πρόκειται να οδηγήσουν στην κατάρρευσή τους». «Είναι επιζώντες. Η μοναρχία έχει αντέξει πολύ χειρότερες κρίσεις», καταλήγει.

