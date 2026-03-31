Πρίγκιπας Φίλιππος: Η μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας και η πίκρα της Ελισάβετ

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος ζούσε με ανίατη μορφή καρκίνου στο πάγκρεας για οκτώ χρόνια μέχρι τον θάνατό του, το 2021, σύμφωνα με νέο βιβλίο. Ο βασιλικός ιστορικός και βιογράφος, Ούγκο Βίκερς, αποκάλυψε στο νέο του βιβλίο με τίτλο: Queen Elizabeth II ότι ο Φίλιππος διαγνώστηκε με καρκίνο τον Ιούνιο του 2013, κατά τη διάρκεια 11ήμερης νοσηλείας σε νοσοκομείο, όταν ήταν 91 ετών.

Ο Δούκας του Εδιμβούργου πέθανε τον Απρίλιο του 2021, αφού έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο έπειτα από επέμβαση για προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση. Η αιτία θανάτου του κατεγράφη επίσημα ως «γήρας».

Ο κ. Βίκερς έγραψε: «Την τελευταία νύχτα της ζωής του, διέφυγε της προσοχής των νοσοκόμων του, περπάτησε με το “Π” στον διάδρομο, πήρε μία μπύρα και την ήπιε στο Oak Room. Το επόμενο πρωί σηκώθηκε, έκανε μπάνιο, είπε ότι δεν ένιωθε καλά και “έφυγε” ήσυχα. Σε εκείνο το σημείο, ζούσε με καρκίνο στο πάγκρεας για σχεδόν οκτώ χρόνια, πολύ περισσότερο από τον συνηθισμένο χρόνο επιβίωσης μετά τη διάγνωση».

Το βιβλίο ισχυρίζεται, επίσης, ότι ο εκλιπών δεν ήθελε να φτάσει τα 100ά του γενέθλια, καθώς δεν του άρεσε η αναστάτωση που προκαλούσαν τέτοιες εκδηλώσεις. Η Βασίλισσα, η οποία δεν ήταν παρούσα όταν πέθανε ο άνδρας της, φέρεται να ήταν αναστατωμένη που «όπως συνέβαινε συχνά στη ζωή, “έφυγε” χωρίς να πει αντίο».

Σύμφωνα με τον Βίκερς, ο Πρίγκιπας Φίλιππος νοσηλεύτηκε το 2011 για φραγμένη στεφανιαία αρτηρία και υπεβλήθη σε θεραπεία σε ιδιωτική κλινική, το 2013. Οι γιατροί εντόπισαν μία «σκιά» στο πάγκρεας και διαπίστωσαν ότι είχε καρκίνο στο πάγκρεας ύστερα από διερευνητική χειρουργική επέμβαση.

Λόγω των περιορισμών της πανδημίας, μονάχα 30 άνθρωποι μπόρεσαν να παραστούν στην κηδεία του και η Βασίλισσα αναγκάστηκε να καθίσει μόνη στο παρεκκλήσι, ενώ, ο Φίλιππος ετάφη στη Βασιλική Κρύπτη του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου.

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι η πέμπτη συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περίπου 10.200 θανάτους κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Cancer Research. Λιγότερο από το 5% των ανθρώπων επιβιώνουν από τον καρκίνο του παγκρέατος για 10 ή περισσότερα χρόνια, ενώ, περίπου οι μισοί πεθαίνουν εντός τριών μηνών από τη διάγνωση.

Ο Βασιλιάς Κάρολος διεγνώσθη με καρκίνο τον Φεβρουάριο του 2024 και υποβάλλεται σε θεραπεία. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει αποκαλύψει τον τύπο του καρκίνου, αλλά επιβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη. Τον Δεκέμβριο, ο Βασιλιάς εξέδωσε ένα εγκάρδιο μήνυμα υποστήριξης προς το Stand Up to Cancer, προτρέποντας τους πολίτες να μην αμελούν τις προληπτικές εξετάσεις.

«Γνωρίζω από τη δική μου εμπειρία ότι μία διάγνωση καρκίνου μπορεί να φαντάζει συντριπτική. Ωστόσο, γνωρίζω επίσης ότι η έγκαιρη ανίχνευση είναι το “κλειδί” που μπορεί να μεταμορφώσει την πορεία της θεραπείας, προσφέροντας ανεκτίμητο χρόνο στις ιατρικές ομάδες και τους ασθενείς τους, το πολύτιμο δώρο της ελπίδας», τόνισε.