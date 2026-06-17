Πώς ένας κυκλώνας εξαφάνισε το 7% του πληθυσμού του σπανιότερου είδους μεγάλων πιθήκων στον κόσμο

Ένας κυκλώνας που προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία εξαφάνισε το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού του σπανιότερου είδους μεγάλων πιθήκων στον κόσμο, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας μελέτης.

Σχεδόν 60 από τους 800 ουρακοτάγκους Ταπανούλι (Pongo tapanuliensis), οι οποίοι ζουν αποκλειστικά στο δάσος Μπατάνγκ Τορού του νησιού Σουμάτρα της Ινδονησίας, σκοτώθηκαν όταν ο κυκλώνας Σενιάρ έπληξε την περιοχή τον περασμένο Νοέμβριο, σύμφωνα με την νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology.

«Ο κυκλώνας έσπρωξε αυτούς τους ουρακοτάγκους, που βρίσκονται σε κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης, ακόμη πιο κοντά στο χείλος», σημείωσαν οι επιστήμονες της μελέτης. Αυτό το συμβάν αποτελεί ένδειξη ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που τροφοδοτούνται από την κλιματική αλλαγή εντείνουν τους κινδύνους που ήδη αντιμετωπίζουν οι ουρακοτάγκοι, καθώς τα δάση στα οποία ζουν αποψιλώνονται για την κατασκευή δρόμων, τη γεωργία και τη βιομηχανία.

Ο κυκλώνας Σενιάρ και η καταστροφή που προκάλεσε

Ο κυκλώνας Σενιάρ έφερε περισσότερα από 40 εκατοστά βροχής στην Ινδονησία, καθιστώντας τον ως ένα από τα πιο έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης που έχει βιώσει η περιοχή τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Η κλιματική αλλαγή ενίσχυσε την τροπική καταιγίδα, αυξάνοντας την ένταση της βροχής από το 9% έως και το 50%, σύμφωνα με μια ανάλυση.

Περισσότερα από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω του κυκλώνα, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν.

Ο κυκλώνας Σενιάρ προκάλεσε επίσης καταστροφές στον κύριο βιότοπο των ουρακοτάγκων του Ταπανούλι, ο οποίος βρίσκεται στο δάσος Μπατάνγκ Τορού στο νησί Σουμάτρα.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα για να χαρτογραφήσουν περισσότερα από 20.000 στρέμματα του δάσους. Σύμφωνα με τις μετρήσεις τους, ο κυκλώνας κατέστρεψε σχεδόν το 12% της δασικής κάλυψης της περιοχής.

Δορυφορική εικόνα των εκτεταμένων πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα Σενιάρ στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας Getty Images

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι οι κατολισθήσεις σημειώθηκαν λόγω εξαιρετικά έντονων βροχοπτώσεων, οι οποίες «έπνιξαν» το έδαφος, προκαλώντας την ξαφνική αποκόλληση τμημάτων της πλαγιάς και καθώς αυτού του είδους οι καταστροφές συμβαίνουν συχνά χωρίς προειδοποίηση, οι ουρακοτάγκοι είχαν ελάχιστο χρόνο να αντιδράσουν.

Σύμφωνα με την μελέτη των ερευνητών, τουλάχιστον 58 ουρακοτάγκοι Ταπανούλι έχασαν τη ζωή τους από την καταστροφή, ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο 11% του τοπικού πληθυσμού και στο 7% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν ότι αυτός ο αριθμός ενδέχεται να αλλάξει, καθώς δεν έλαβαν υπόψη άλλες απειλές που σχετίζονται με τον κυκλώνα, όπως η μειωμένη διαθεσιμότητα τροφής για τους ουρακοτάγκους που επέζησαν ή η καταστροφή του βιότοπου τους.

«Είναι πολύ πιθανό να έχασαν τη ζωή τους 120 ζώα κατά τη διάρκεια των κατολισθήσεων», δήλωσε ο Έρικ Μέιγιαρντ, κύριος συγγραφέας της μελέτης και διευθύνων σύμβουλος της Borneo Futures στο Μπρουνέι.

Καταστροφές που προκάλεσε ο κυκλώνας Σενιάρ στην Ινδονησία τον Νοέμβριο του 2025 AP

Τεράστιο πλήγμα για το εξαιρετικά ευάλωτο είδος

Οι θάνατοι των συγκεκριμένων ουρακοτάγκων αποτελούν ένα τεράστιο πλήγμα για το εξαιρετικά ευάλωτο είδος.

Οι ουρακοτάγκοι Ταπανούλι ανακάμπτουν εξαιρετικά αργά, καθώς τα θηλυκά τείνουν να γεννούν κάθε έξι έως εννέα χρόνια, γεγονός που δυσχεραίνει την ανάκαμψη του συγκεκριμένου πληθυσμού. Παράλληλα, οι συγκεκριμένοι ουρακοτάγκοι ζουν σε απομονωμένους πληθυσμούς σε ολόκληρη το νησί Σουμάτρα, πράγμα που σημαίνει ότι ένας και μόνο κυκλώνας ή μια κατολίσθηση μπορεί να έχει μακροχρόνιες συνέπειες.

Τα ευρήματα της έρευνα προκάλεσαν δημόσια κατακραυγή στην Ινδονησία, καθώς πολίτες έχουν κάνει εκκλήσεις προς την κυβέρνηση της χώρας να επιβάλει αυστηρότερα μέτρα διατήρησης για την προστασία του απειλούμενου είδους.

«Το αν αυτοί οι ουρακοτάγκοι θα μπορέσουν να ανακάμψουν από την καταστροφή, θα εξαρτηθεί από το τι θα συμβεί στη συνέχεια», δήλωσε η Φριντερίκε Ότο, καθηγήτρια κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Imperial College του Λονδίνου στο CNN.

«Αν αυτή η τραγωδία σταματήσει την αποψίλωση των δασών και οδηγήσει στην συνεργασία της κυβέρνησης με τις τοπικές κοινότητες και τις βιομηχανίες για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες διατήρησης του ζώο, το είδος μπορεί να επιβιώσει», δήλωσε.

Ωστόσο, η Ότο προειδοποίησε ότι, εάν σημειωθεί άλλο ένα τέτοιο φαινόμενο έντονων βροχοπτώσεων —το οποίο η κλιματική αλλαγή καθιστά όλο και πιο πιθανό— οι ουρακοτάγκοι δεν θα μπορούν να ανακάμψουν και θα εξαφανιστούν.